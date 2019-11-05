Массовый сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"

Часть пользователей заметила сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" в ночь с 4 на 5 ноября, сообщает РБК.
По версии большинства, причиной сбоя стал недавно принятый закон об автономности Рунета. В пресс-службе "ВКонтакте" эту версию опровергли. Основная причина сбоя – проблема в работе партнерского центра обработки данных.
"Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации", – сказали в пресс-службе.
К 16:00 по московскому времени были зарегистрированы 34 тысячи сообщений о сбоях в работе социальной сети.
Жители Алтайского края отметили проблемы со входом на свои страницы и отправкой сообщений.
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О дааа, новость жутчайшая
бедааа не смог любовнице вечером строчить сообщения, жесть