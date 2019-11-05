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Путин уволил 11 генералов МВД, СК и МЧС, в том числе и арестованного за мошенничество

, ИА "Амител"
Также президент произвел ряд назначений и перестановок в нескольких ведомствах
Путин снимает, перестанавливает и назначает / Фото: rusone.ru

Путин снимает, перестанавливает и назначает / Фото: rusone.ru

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов МВД, МЧС и СК. Соответствующий указ опубликован 4 ноября на официальном портале правовой информации.

В частности со своих постов были сняты четыре генерал-майора полиции, занимавшие руководящие должности в МВД. Так, должности лишился Александр Мельников, бывший первым замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Сейчас он находится под следствием и под арестом. Мельников обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере, речь идет о 100 млн рублей.

В МЧС своих постов лишились шесть человек в звании генерал-майоров. К примеру, с должности начальника управления информационных технологий и связи МЧС убрали Сергея Власова. Помимо него, свои полномочия сложили директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны ведомства Максим Максименко, его заместитель Владимир Дежкин.

В Следственном комитете России был уволен генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев. Он занимал пост руководителя 4-го следственного управления ГСУ СК.

Этим же указом президент произвел ряд назначений и перестановок в МЧС, МВД, ФСИН, СК и Генпрокуратуре. Кроме того, на пятилетний срок назначен прокурор Смоленской области.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.11.2019 07:30
- гость -

Чем меньше генералов больше порялкв

5.11.2019 08:45
- гость -

Какая польза от этих генералов???
А содержание генеральское....

5.11.2019 09:29
Maybe i,m a Leo

А у Мельникова непосредственный начальник Валяев?

5.11.2019 09:48
- гость -

Есть еще один кандидат, генерал-майор ФСБ.

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