Диетологи рассказали, как правильно есть булочки за завтраком

Съеденная за завтраком выпечка не опасна, но она лишена белка, поэтому вместе с ней лучше съедать какое-нибудь белковое блюдо, пишут "Аргументы и факты".
Эксперт-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина рассказала, что если на завтрак хочется съесть булочку или круассан – это вполне можно себе позволить. Но в то же время их следует сопроводить белком: можно съесть, например, творог или несладкий йогурт, яйца, омлет.
Чехонина отметила, что в круассане с начинкой или бутерброде с маслом и вареньем много углеводов и жира, но практически нет белка. Съедая выпечку, достаточно быстро вновь приходит чувство голода из-за роста сахара в крови и инсулина.
"Только круассан с кофе не может заменить полноценный завтрак, состав такого перекуса нельзя назвать сбалансированным", – рассказала диетолог.
Во избежание лишних калорий она посоветовала отдавать предпочтение сдобным изделиям из теста с меньшим количеством жира. Больше всего к полноценному завтраку подходит ватрушка из сдобного теста с белковым компонентом, поскольку именно она позволяет ощущать сытость.
В целом, как отметила диетолог, лучше есть самостоятельно приготовленную выпечку, нежели купленную в магазине. В условиях домашней кулинарии в ней можно контролировать количество сахара и избежать искусственных добавок, которые встречаются в мучных изделиях промышленного производства.
Комментарии
в лесу раздавался хруст булки французской...
Диетолог не совсем понимает как организм производит и использует энергию. Если все время стремится к сытости, то избыточный вес будет вам гарантирован.
Специалистов по таким вопросам много что то, а что об этом думает Малышева? можно еще мнение услышать Геннадия Малахова?
Мясников наше всё
Съедая выпечку, достаточно быстро вновь приходит чувство голода...
Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Классика.