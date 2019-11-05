Алтайский футболист стал лучшим игроком матча "Крылья Советов" – "Рубин"

В матче 15-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" в Самаре принимали казанский "Рубин". На поле столкнулись два воспитанника алтайского футбола – нападающий "Крыльев" Александр Соболев и голкипер "Рубина" Юрий Дюпин, сообщает "Алтайский спорт".
Встреча завершилась ничьей, при большем давлении со стороны хозяев поля. Эксперт канала "Матч. Премьер" назвал Юрия Дюпина лучшим игроком матча. После игры Юрию вручили специальный приз.
В следующем туре "Крыльям Советов" предстоит встреча со "Спартаком", а "Рубин" сыграет против "Динамо".
Отметим, что нападающий самарского клуба, барнаульский футболист Александр Соболев возглавляет таблицу лучших бомбардиров премьер-лиги.
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