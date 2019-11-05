Психические расстройства сокращают жизнь человека на 7-10 лет

Ученые из Дании выяснили, что риск смерти от различных причин увеличивается, если имеются психические расстройства, сообщает N+1.
Для исследования использовались данные более 7 млн человек, проживавших в Дании с 1995 по 2015 год. Внимание ученые акцентировали на возрасте, в котором пациенту диагностировали ментальное расстройство.
Оказалось, что наличие отклонений влияет на продолжительность жизни. Мужчинам они способны сократить жизнь на 10 лет, а женщине – на 7. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с психикой страдает каждый четвертый-пятый человек.
Причину развития психических заболеваний ученые назвать не могут. Пока по данному вопросу выдвигаются только теории.
Комментарии
Ученым из Дании лучше жирафов умертвлять на публику.
Кловуны.
Побочные эффекты лекарств наших психиатров не волнуют! А надо переложить на них юридическую ответственность за это, и вылечивание появится! В мире запрещены к использованию препараты которыми до сих пор колют, "лечат" в Алтайском крае! Побочные эффекты от их применения просто запредельные.