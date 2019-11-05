Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета после повышения НДС

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на проектировки Минфина, содержащиеся в проекте федерального бюджета на следующие три года.
По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 млрд рублей, в 2021 — 689 млрд рублей, в 2022 — 737 миллиардов.
Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более 7% в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен 4% в год.
Также в Минфине отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.
Напомним, с 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость — с 18 до 20%. Предполагалось, что это повышение на 2% за шесть лет "обогатит" бюджет на два триллиона рублей, однако, как оказалось, запланированную сумму соберут в два раза быстрее.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что повышение НДС является "наименьшим злом", на которое правительству пришлось пойти в рамках реализации майского указа президента России.
Комментарии
А что бюджету денег не хватало - на 2019 сверстан с профицитом! При этом опять, как и весной денег на жизненно необходимые лекарства для детей, как и лекарств нет!!!