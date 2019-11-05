Стал известен список финалистов лиги "КВН-Алтай". Победитель поедет на фестиваль в Сочи

Стал известен полный список финалистов лиги "КВН-Алтай" сезона 2019 года. Второй полуфинал состоялся 2 ноября в Барнауле. По его итогам в финал сезона 2019 года прошли еще две команды: "От Души" из Барнаула и Сборная Бийского Олеумного завода из Бийска. В финальной игре они будут бороться за чемпионский титул с командами "Сын маминой подруги" из Барнаула, "Экстрим" из села Сычевка и "Твердятич Пихто" из Горно-Алтайска (действующий чемпион лиги).
Победитель этого сезона гарантированно отправится на ежегодный международный фестиваль КВН в Сочи, который проходит в январе. Именно там команды со всей страны смотрят редакторы всех крупнейших лиг страны. Глава алтайской молодежи Екатерина Четошникова пообещала выделить средства на поездку команды-чемпиона.
Во втором полуфинале победу в номинации "Лучшая актриса" жюри присудили Елене Меличко и Анне Волковой из сборной Сбербанка "Всегда Рядом". В номинации "Лучший актер" победил Юрий Трегубов из команды "От Души" (Барнаул). Лучшая шутка прозвучала во время выступления "Электро Деда" из села Ключи.
Финальная игра сезона состоится 14 декабря в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Новости лиги смотрите в сообществах соцсети "ВКонтакте" и "Инстаграм".
Комментарии
Странно. Мадам мы ничего не должны никому находит деньги на поездку юмористов местного посола