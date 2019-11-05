Алтайский банк требует от жителей Крыма возвращения долгов

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская намерена защитить жителей региона, которым приходят сообщения от алтайского банка.
На своей странице в Facebook Наталья рассказала, что крымчане жалуются ей на письма от ООО КБ "Тальменка-Банк", с требованиями о погашении кредитов. При этом граждане, получающие оповещения, никаких дел с банком не имели.
По словам Поклонской, к правоохранителям в течение нескольких месяцев поступают заявления от получающих рассылку, но они ничего не предпринимают, поэтому экс-прокурор решила самостоятельно встать на защиту соотечественников.
"В ближайшее время я подготовлю депутатские запросы на имя генерального прокурора РФ и министра внутренних дел РФ и надеюсь, что крымчане будут услышаны, а все должностные лица, допустившие ошибки, привлечены к ответственности", – написала Наталья.
Напомним, что в 2017 году ООО КБ "Тальменка-Банк" лишился лицензии. ЦБ подал иск о признании компании банкротом.
Комментарии
Жулики здесь, жулики там...Кругом жульё.
Наташа умница, жаль что жулики выбрали в качестве прикрытия исчезнувший банк из никому не известной Тальменки.