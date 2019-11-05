Жители Алтайского края меньше всех в России могут купить дизтоплива на зарплату

Алтайский край занял 82-е место из 85 возможных в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения, сообщает РИА "Новости".
Рейтинг, составленный по данным Росстата, строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату.
Выяснилось, что житель Алтайского края в среднем может купить 510 литров дизельного топлива на свою зарплату. Его цена в середине октября 2019 года в крае составила 45,56 за литр. При этом, согласно представленным данным, с начала 2019 года ценник стал меньше на 2,9%.
Республика Алтай оказалась в рейтинге гораздо выше – 51-е место. Здесь на зарплату можно приобрести 608 литров дизтоплива. Его цена – 45,80 рубля за литр, и уменьшилась она на 2,8%.
В целом в России в 2019 году цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на середину октября – 46,24 рубля за литр – на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года. Впрочем, динамика и уровень цен существенно отличается в разных регионах страны: разница между максимумом и минимумом превышает 50%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизтоплива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.
Больше всего дизельного топлива на свои средние зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 1739 литров, а меньше всего – жители Республики Дагестан (504).
Комментарии
Жители Алтайского края меньше всех в России могут купить. И вполне достаточно.