В Барнауле определили лучшую молодую семью Алтайского края в 2019 году

Конкурс на звание лучшей молодой семьи Алтайского края прошел в Барнауле 31 октября на площадке Краевого дворца молодежи, сообщили в пресс-службе КГАУ "КДМ".
Участниками краевого конкурса стали победители муниципальных форумов. Конкурсанты представили на суд жюри свою визитную карточку – презентационный видеоролик: "Знакомьтесь – наша семья". В креативной форме они рассказали о своей семье, ее членах, увлечениях, успехах и достижениях.
Также семьи подготовили творческие номера. А в ходе интеллектуального состязания они продемонстрировали командный дух и сплоченность.
По итогам испытаний определились победители в номинациях: звание "Самая дружная семья" получила семья Воробей из Благовещенского района, "Самая активная семья" – Ледяевы из Красногорского района, "Самая талантливая семья" – Масловы из Табунского района, "Самая креативная семья" – Калачевы из Целинного и звание "Самая трудолюбивая семья" получила семья Куцуба из Троицкого района.
Победителями конкурса "Лучшая молодая семья 2019 года" стала многодетная семья Масловых. По их словам, секрет семейного счастья простой – это любовь, взаимоуважение и поддержка друг друга.
Победители и призеры конкурса получили подарки и подарочные сертификаты от партнеров мероприятия – Барнаульского зоопарка "Лесная сказка", интерьерной фотостудии "Парус" и фотографа Евгении Савиной, компании "Сибирское здоровье".
II Форум молодых семей Алтайского края, в рамках которого прошел конкурс на лучшую семью, стал итоговым для муниципальных форумов молодых семей, прошедших при поддержке управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края с привлечением средств гранта губернатора региона в сфере молодежной политики.
Комментарии