Что у тебя болит? Бизнес Алтайского края очень близко пообщался с чиновниками

1 ноября 50 чиновников и предпринимателей встретились в Барнауле, чтобы поделиться проблемами. Через их решение организаторы создадут инструменты поддержки бизнеса в регионе. "Это должны быть продукты, которые не придуманы в чиновничьих кабинетах, а реально нужны компаниям", – подчеркнул Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

По какому поводу встреча?

Стратегическая сессия продолжительностью более пяти часов прошла на площадке центра "Мой бизнес" в Барнауле. Это один из шагов к реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который утвержден в России в 2018 году.

Глобальные цели к 2024 году – это увеличение количества предпринимателей на 30%, их вклад в экспорт и валовый продукт страны.

Хайрединова Жанна, руководитель направления по обучению госсектора "Деловая среда", рассказала, что стратегические сессии по развитию малого бизнеса проходят в 20 регионах России. Алтайский край выбрали как крепкий регион, показывающий лучшие результаты по внедрению господдержки в бизнес.

"Нам нужно изучить пользовательский опыт. Какой путь они проходят до получения господдержки. Как он узнает о ней, с чем он сталкивается при получении поддержки и после – в момент отчетности, – говорит Хайрединова Жанна. – Государству нужно понимать, что предприниматель приходит к нему не с протянутой рукой просить господдержки, а что государство – это сервис для бизнеса. Должен состояться перелом в формате мышления госслужащего.

Эффект дизайн-мышления

В рамках реализации национального проекта проходят разные активности. Состоявшаяся 1 ноября стратегическая сессия была направлена на то, чтобы выявить опыт действующих предпринимателей, которые уже получили господдержку, и тех, кто не пользовался ей.

"Иногда некоторые даже что-то слышали о такой возможности, но не владеют полной информацией, зато проект окружен мифами, – рассказал Антон Слободчиков. – Мы выявляем боли предпринимателей, чтобы найти эффективные решения. В том числе на таких встречах. С помощь методики дизайн-мышления мы проанкетировали бизнес-сообщество Алтайского края, чтобы получить обратную связь и создать инструменты господдержки, заточенные под потребности МСП".

"Дизайн-мышление – это прогрессивная технология моделирования инструментов для бизнеса. Она позволяет через эмпатию и обратную связь создавать прототипы сервисов и протестировать, чтобы сделать реально работающие инструменты. В нашем случае идущие от потребностей предпринимателей, а не выдуманные в кабинетах чиновников", – продолжает Слободчиков.

Он приводит пример: на базе центра "Мой бизнес" планируют создать коворкинг. Место, куда могли бы приходить предприниматели, чтобы пообщаться, провести деловые встречи, поработать, распечатать документы и получить услуги.

"Мы, конечно, можем вложить в этот центр деньги и торжественно отчитаться о его открытии. Но нужен ли он? Что должно быть в нем? Например, нужен ли кафетерий или принтер. Мы должны создать модель такого коворкинга, протестировать ее в формате методики дизайн-мышления, доработать и запустить. Тогда это будет успешный проект", – считает Слободчиков.

Как построить бизнес на авоськах

Николай Алексеев – социальный предприниматель, представляет "Лавку добра". Он начал с того, что предложил незрячим и плохо видящим людям плести авоськи. Удобный и оригинальный аксессуар можно было купить в "Авосечной". Мастерам это приносило до 20 тысяч рублей в месяц. Потом Алексеев подружился с бийским центром гончарного мастерства и постепенно ассортимент магазина дорос до "Лавки добра".

"Это доходный бизнес, не благотворительность. Он и сам по себе был бы окупаемым, но с возможностями господдержки мы растем проще и быстрее. Не всегда это денежная поддержка, хотя она тоже есть в виде грантов. Иногда, например, нужно сообщить о мероприятии. Если дать рекламу в СМИ, это будет дорогое удовольствие. С помощью центра "Мой бизнес" можно оповестить людей бесплатно", – рассказывает Николай Алексеев.

"У нацпроекта есть большая задача – популяризация предпринимательства, – говорит Антон Слободчиков. – В этом году посредством разных инструментов государство направило в бизнес более 1 млрд рублей. Например, собственники компаний или их сотрудники могут пройти обучение в любом вузе страны. Это не материальная поддержка, но все же это огромный вклад в бизнес.

Еще докапитализирован фонд микрозаймов: для отдельных категорий предпринимателей ставка составляет 3,25%. В среднем же – 5-6,5%. Выступив гарантами по кредитам на 350 млн рублей, мы направили в экономику региона около 1 млрд рублей".

Знание – наше все

Нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства приносит свои плоды. "Если в прошлом году мы оказали около 4 тыс. услуг, то в этом – 8 тыс. В прошлом году провели 30 образовательных активностей, в этом – 150. Причем не пустых площадок, а заполненных людьми. Понимаете? И спрос на образовательную и финансовую поддержку есть", – говорит Слободчиков.

В центре "Мой бизнес" множество услуг, которые могут быть полезны предпринимателю. Например, сертификация продукции, что особенно важно при выходе на международный рынок. "Это дорогостоящий инструмент. Чтобы вывести товар на внешний рынок, сертификация одной позиции стоит 600-700 тысяч. До 80% этой суммы мы готовы оплатить за счет федерального ресурса", – рассказывает Антон Слободчиков.

Состоявшаяся стратегическая сессия тоже дала свои результаты. Стало очевидно, что в Алтайском крае стоит больше внимания уделять развитию программ экспорта продукции. А также то, что бизнесменам нужно больше общаться, и для этого центр "Мой бизнес" готов предоставить площадку для встреч тех, кому нужна господдержка, с предпринимателями, которые ее уже получили.

"А пока обратите внимание, у нас создан колл-центр, операторы которого готовы проконсультировать вас: 8-800-222-8322. Также информация собрана на сайте мойбизнес.22рф", – поделился Слободчиков.

Алтайский фонд МСП:

Алтайский край, г. Барнаул,

ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8-800-222-8322

Сайт: мойбизнес.22рф