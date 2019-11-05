Путин повысил главу МВД по Алтайскому краю Андрея Подоляна

Президент России Владимир Путин присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора и еще два сотрудника получили звание генерал-лейтенанта, сообщает РИА "Новости". Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Девять человек получили звание генерал-майора полиции: Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов.
Еще трое – звание генерал-майора внутренней службы: Александр Князев, Андрей Комзолов и Олег Худолеев.
Александру Вохмянину и Михаилу Зеленскому было присвоено звание генерал-майора юстиции.
Двум сотрудникам было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции: начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрею Анатольевичу Подоляну и Михаилу Давыдову.
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