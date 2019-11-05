Безопасность школьных маршрутов обсудят в Барнауле

Путь до школы / Фото: ОНФ
Активисты ОНФ в рамках акции "Дорога в школу" намерены обсудить в Барнауле результаты мониторинга школьных маршрутов, согласно которым в городе обнаружены 25 небезопасных путей, пять из которых несут угрозу детям.
"Во время проверок мы знакомились с паспортами безопасности дорожного движения, которые есть в каждой школе, и выяснили, что многие оформляют этот документ неправильно. Тем самым школы могут провоцировать происшествия с участием детей на дорогах. Эту проблему, как и наличие бесхозных гаражей, открытых погребов, люков и многого другого, мы намерены обсудить с представителями властей и правоохранительных органов", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгения Гущина.
Напомним, по итогам первых рейдов в Барнауле с участием сотрудников полиции и администрации города выявлено пять действительно угрожающих безопасности детей маршрутов. В целом барнаульцы считают небезопасными дороги к двадцати пяти школам.
В первую очередь общественники проверили территорию вокруг школы № 133 в микрорайоне Дружный, рядом с которой 21 октября неизвестный мужчина напал на девочку. Ей удалось вырваться, а преступника разыскивает полиция. Нападение произошло в лесополосе, по которой дети "срезают" дорогу в школу. Это примерно 10% учащихся, живущих за пределами микрорайона Дружный.
Лидером по количеству жалоб стала школа № 60 на улице Советской Армии. Она находится в тесном окружении гаражей. К школьному забору примыкает участок с зарослями, ямами и свалкой, которую, судя по всему, организовала соседняя поликлиника. К тому же здесь нужно благоустроить тротуар и сделать освещение.
Возле школы № 107 на улице Шукшина участники рейда обнаружили открытые погреба и убедились в достоверности информации о том, что путь к центральному входу детям перекрывают автомобили посетителей МФЦ. Он находится в здании по соседству.
Через гаражи и водоотводную канаву дети идут в школу № 88 на Павловском тракте, со стороны улицы Малахова путь школьников недостаточно освещен.
Возле школы № 135 на улице Сиреневой нужно обезопасить дорожное движение – установить "лежачего полицейского" и поставить дополнительный дорожный знак "Жилая зона" для водителей, движущихся со стороны улицы Сергея Ускова.
Общественники продолжают формировать реестр опасных участков на пути в образовательные учреждения. Информация поступает не только из Барнаула. За безопасность своих детей беспокоятся жители Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска и других городов края.
Комментарии
Амик, озвучьте пожалуйста контакты, по которым можно связаться с данными общественниками. Тоже бы предложили пару опасных участков для их ликвидации.
5.11.2019 13:35 НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Алтайском крае
г. Барнаул, пр. Ленина, 23
Тел.: 35 37 88
Очередная проблема, высосанная из пальца. Много детей пропало на этих маршрутах? Сколько маньяков там орудует? В чём опасность? Так ли она велика? Нет ли более важных вопросов для возбуждения общественности?..
Да... и кто финансирует ОНФ?
И ещё забыл упомянуть. А нафига нам столько полиции с зарплатой выше среднего?