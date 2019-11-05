Пока меньше прошлогоднего. Дума Барнаула приступила к обсуждению бюджета на 2020 год

Депутаты Барнаульской гордумы через несколько дней, 8 ноября, рассмотрят бюджет города на следующий год в первом чтении. Им предстоит утвердить доходы, расходы и дефицит. И пока эти показатели меньше параметров 2019 года.
Так, в 2020 прогнозируемый объем доходов составит 12 млрд 282 млн рублей. Из них 4,8 млрд рублей город получит из краевого бюджета. Расходы запланированы в сумме 12 млрд 348 млн рублей. Дефицит– 65 млн рублей.
Отметим, что эти суммы не окончательные. Традиционно между первым и вторым чтением происходит увеличение строки доходов (а а связи с этим и расходов) за счет новых поступлений из краевого и федерального бюджета. На самом деле все упирается в бюджет страны – пока не известно, сколько именно из казны в 2020 году получит Алтайский край и, соответственно, Барнаул.
Как пояснил amic.ru заместитель председателя БГД Сергей Струченко, город пока не знает объемы средств на федеральные программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды", а также еще на нескольких направлений. А это скажется на итоговых параметрах в сторону увеличения. Также значительно будет увеличен дефицит бюджета, сейчас он составляет почти десятую часть от максимально возможного.
Пока же бюджет-2020 меньше 2019-го. Главный финансовый документ города на текущий год был принят с показателями: доходы – 12,025 млрд, расходы – 12,711 млрд, дефицит – 686 млн.
Окончательно бюджет города на 2020 год утвердят в декабре.
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