Губернатор утвердил недостающих пять членов комиссии для назначения главы Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил пять членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Барнаула. Документ поступил в БГД, сообщил amic.ru глава комитета думы по законности Иван Огнев. Сформированная комиссия приступит к работе на следующей неделе.
В ее состав от главы региона вошли:
- министр транспорта Александр Дементьев;
- министр промышленности Александр Климин;
- председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС, гендиректор компании "СПТК" Альберт Лунев;
- начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин;
- замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Игорь Спивак.
Ранее в комиссию были назначены пять депутатов БГД (все единороссы):
- председатель БГД Галина Буевич;
- зампредседателя БГД Сергей Струченко;
- глава комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов;
- глава комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев;
- глава комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.
Первое заседание состоится на следующей неделе. Только после решения организационных вопросов комиссия начнет принимать документы от кандидатов, уточнил Иван Огнев.
Напомним, все конкурсные процедуры будут завершены 6 февраля. В этот день комиссия назовет имена кандидатов, соответствующих всем требованиям (отсутствие судимости, стаж на руководящих должностях или стаж муниципальной службы, навыки руководства, высшее образование, знание Конституции и основных законов). Из них уже депутаты БГД выберут того, кто станет главой города.
Комментарии
Вот теперича самого достойного назначат - населению доверять выбор низя?!
5.11.2019 13:41
- гость - Конечно нельзя, вы же глупые, у вас нет соответствующего образования и вам с этим человеком не работать .Андерстенд?
Не будет это глава Барнаула. Скорее, назначенный сверху смотритель за общаком, то есть, простите, за бюджетом - кому и куда его распределять. Горожанам эти средства не достанутся (за исключением крох с барского стола), поэтому их к выбору и не допускают. Вонючее государство!
5.11.2019 13:58
- гость -
Скорее это Вы глупы - как можете говорить о человеке не зная о нем ничего?!