Мэрия Барнаула через суд пытается заставить Педуниверситет отремонтировать общежития

Администрация Железнодорожного района через суд пытается заставить Алтайский государственный педагогический университет отремонтировать несколько общежитий, фасады которых выходят на крупную городскую улицу, сообщает "Банкфакс".
Речь идет о двух знаниях на проспекте Красноармейском, 97 и 101. Чиновники требуют от учебного заведения восстановить фасад и цоколь со стороны проспекта Красноармейского и улицы Крупской.
На то, чтобы сделать ремонт, дают всего 30 дней после вступления в силу решения суда. В противном случае АлтГПУ придется платить компенсацию в размере 200 тысяч рублей разово и по 50 тысяч за каждый месяц простоя.
Предварительное заседание по иску назначено на 19 ноября.
Комментарии