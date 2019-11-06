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Простатит, бесплодие и проблемы в постели: пять "неудобных" вопросов урологу

, ИА "Амител"
Посещение мужчиной уролога должно стать такой же нормой, как посещение женщиной гинеколога, уверен эксперт

Есть темы, по поводу которых хочется воскликнуть: "Почему же об этом так мало говорят?!" Информацию о женских проблемах мы видим постоянно, а когда заходит речь о мужском здоровье – тишина. Даже в программах медосмотра у женщин есть осмотры гинеколога, а у мужчин осмотра уролога-андролога нет. Как будто нет и мужских проблем. Между тем, не меньше половины бесплодных пар не могут иметь детей по причине не женских, а мужских проблем. Об этом и не только рассказал Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог "Клиники Пасман".

Что тревожит мужчин

– Павел Андреевич, действительно ли мужчинам сложно признавать проблемы и тем более обращаться за помощью?

– Это так. В основном бить тревогу начинают женщины, и они приводят пациентов. Но даже оказавшись на приеме уролога, мужчина порой остается немногословен и нелегко ему говорить о проблемах. И именно женщина сообщает обо всем, что ее тревожит, от чего испытывает дискомфорт мужчина. Нередко женщина говорит: "Доктор, у нас нет секса, помогите, иначе – развод".

– О каких проблемах обычно идет речь?

– Нарушение эрекции, синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции), величина полового органа, простатит с различными последствиями – от изнуряющих ноющих болей до нарушения мочеиспускания, известного как гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) и проявляющегося в зависимости от туалета, в постоянной навязчивой идее сходить в туалет, которая позже становится и психологической проблемой. И, безусловно, бесплодие.

– Эти проблемы решаемые?

– Все эти проблемы решаемые. А многие из них решаются легко и довольно быстро.

"Не виноватая я!"

– Все больше говорят о "мужском факторе" при бесплодии и даже утверждают, что в 50% случаев ненаступление беременности связано не с женскими проблемами, как было принято считать, а с мужскими…

– Не менее 50%, и даже более. Причин мужского бесплодия много. Это и инфекционные заболевания (простатит, уретрит, заболевания яичек), и травмы яичек, и гормональные нарушения вследствие неправильного питания, ожирения, гиподинамии. И расширение вен яичка, и врожденные проблемы (аномалии развития половых органов: яичко не опустилось вовремя, расположение уретры неправильное). Все это успешно лечится – или медикаментозно, или с помощью малоинвазивных операций.

Есть еще одна причина мужского бесплодия – генетические аномалии, когда происходит изменение генетического материала. Приходит мужчина: у него нет сперматозоидов. Мы его обследуем и обнаруживаем генетические изменения.

Но даже в ситуации, когда пациент генетически не может стать отцом, можно использовать донорские сперматозоиды из банка спермы, и таким образом реализовать желание отцовства. Такими проблемами успешно занимаются в нашем отделении репродуктологии урологи-андрологи, врачи-репродуктологи, гинекологи, эмбриологи.
Подчеркну, что все перечисленное – решаемые проблемы. Но люди живут с ними годами, десятилетиями и страдают.

Приходят пары, которые 10-12 лет пытались стать родителями, а их проблема – на виду. Не удалось забеременеть, не удалось решить проблему медикаментозно? Есть и другие варианты. Не надо мучить пациентов по 10-15 лет. В медицине есть правило: если мы не можем вылечить человека за год, необходимо переходить к другим способам, например, к ЭКО, другим вспомогательным репродуктивным технологиям, в том числе искусственной инсеминации, и все это мы успешно делаем.
То же ЭКО – выполнимо и не обязательно за большие деньги. Сегодня есть и государственные квоты. Врач-уролог дает заключение, и несмотря на то, что это "мужская проблема", женщина получает квоту и решает ее за счет государства. И результаты, особенно у молодых пар (до 35 лет), очень хорошие.

Три причины проблем с эрекцией

– Почему возникают и как решаются проблемы эрекции?

– Есть три причины: сосудистые (проблемы с артериями, с венами), психогенные (проблемы в семье, на работе, стрессы, неуверенность) и инфекционные (хронический простатит, аденома простаты и пр.).
Проблемы с артериями лечатся медикаментозно, и если терапия не помогает, выполняется операция.
Проблемы с венами решаются оперативно.
При психогенных факторах беседуем, направляем к сексологу, психотерапевту и вместе лечим пациента. Бывает, приходят мужчины, которые после просмотров эротических фильмов, где половой акт длится 30 минут, считают, что у них проблема – раз у них всего 5 минут. Объясняем, что это нормально, мужчина уходит, успокаивается, и у него все налаживается. В любом случае всегда можно помочь.

– Что можно сделать, если мужчину не устраивает величина полового органа?

– Мы можем увеличить как его длину – до 5 см, так и диаметр – в 1,5-2 раза. Так, чтобы было эстетично и естественно. Это несложные, отработанные операции с минимумом противопоказаний, с минимальными осложнениями. Не надо этого стесняться, эти вопросы решаются деликатно и конфиденциально. С каждым годом таких операций все больше.

– Одна из немногих мужских проблем, о которой сейчас говорят, – синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции)...

– Актуальность ее растет с каждым годом, причин много (и инфекционные заболевания, и психологические аспекты, и врожденные особенности). Пациенты с этим живут, мучаются, не обращаясь к врачу. Хотя есть препараты, которые позволяют порой за один курс в течение одного месяца решить проблему. Восстанавливается эректильная функция, пациент становится более уверенным, решаются социальные и семейные проблемы – жизнь налаживается, дети рождаются.

От "хроники" до онкологии

– Было бы странно не спросить про простатит…

– Да, это очень актуальная проблема, все больше мужчин им страдают, все больше вялотекущих форм, потому что инфекции, бактерии, вирусы меняются, доступность антибиотиков возрастает.
Простатит приводит к разным последствиям: бывает, он есть, но не беспокоит мужчину, а бывает, он протекает с изнуряющими болями, нарушением мочеиспускания, доводит до довольно серьезных психологических проблем. Есть такое понятие, как изменение личности на фоне простатита – меняется общение, поведение, с такими пациентами очень тяжело.
Поэтому главная мысль, которую хочется донести до мужчин, – не живите вы с этими проблемами долго: как только появилось что-то, что вас смущает, обращайтесь к специалисту. Не доводите проблему до крайних проявлений в виде простатита, бесплодия, импотенции, онкологии на фоне хронических заболеваний.

– Онкологии?

– Да, при хроническом заболевании вероятность образования плохой клетки гораздо выше, чем в здоровом организме. Все хронические заболевания должны лечиться, в том числе простатит.

Мужчина старше 40 лет, если у него нет никаких жалоб, должен посещать уролога раз в год. Обязательно. Потому что бывает, его может ничего не беспокоить, а болезнь уже есть: проблемы с мочевым пузырем, с простатой, с почками. Посещение мужчиной уролога должно быть такой же нормой, как посещение женщиной гинеколога.
Молодым мужчинам рекомендуется раз в пять лет сдавать анализы, мазки, проходить осмотр у уролога: многие урологические и андрологические проблемы видны даже при осмотре, важно их своевременно распознавать, решать и не доводить до крайностей.

"Клиника Пасман"
г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92
Тел.: +7 (383) 284-30-53
Сайт pasman-clinic.ru

Лицензия ЛО-54-01-005549 от 05.08.2019 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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