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Барнаулец стал главой ФСИН по Башкирии

, ИА "Амител"
Руководителя назначил Владимир Путин
Алексей Чириков / bashinform.ru

Алексей Чириков / bashinform.ru

Владимир Путин назначил глав МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Начальником управления ФСИН по Башкирии стал полковник внутренней службы барнаулец Алексей Чириков, сообщает "Башинформ". Ранее уроженец Барнаула возглавлял ФСИН России по Республике Алтай, а затем и Калининградской области.

Алексей родился в Барнауле 26 мая 1975 года. В 1996 году он окончил Уфимскую высшую школу милиции, а в 2010 году – Академию права и управления ФСИН России.

В уголовно-исполнительной системе работает с 1996 года. До назначения руководителем ФСИН по Республике Алтай занимал должность заместителя начальника УФСИН по Алтайскому краю.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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