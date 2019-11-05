Барнаульские единороссы раздали семь тысяч лент триколора в День народного единства

Барнаульское отделение партии "Единая Россия" провело в День народного единства, 4 ноября, патриотическую акцию. Активисты партии раздали жителям города листовки с исторической информацией о празднике и более семи тысяч бело-сине-красных лент.
Акция прошла под девизом "Единый народ – сильная страна". С праздником жителей краевой столицы поздравляли члены и сторонники барнаульского отделения партии.
А накануне праздника партийцы провели уроки для школьников. Секретарь местного отделения Юрий Еремеев посетил школу № 48, зампредседателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко пообщался с учащимися школы № 81, член местного политсовета Антон Целевич побывал в гимназиях № 42 и № 27, а городской депутат Дмитрий Абалымов – в школе № 53.
"Идею провести урок нам подсказали сами школьники, которые захотели встретиться с партийцами. Поэтому первую часть урока мы посвятили истории родной страны, а во второй – пообщались с ребятами. Школьников интересуют различные городские проблемы – от благоустройства до местного самоуправления, а также выборные процессы в представительные органы городского, регионального и федерального уровней", – подчеркнул Юрий Еремеев.
Комментарии
И чё, подействовало?
лучше бы светоотражающие ленты раздавали. Толку больше было бы.
Согласен, от светоотражающих лент пользы больше!, а это так понты карявые, псевдоскрепы....
Интересно, что они в 21-м году будут раздавать? Денег им подгонят немерено к выборам.
А что за мероприятия проводили в скандальном сквере? Мэрией было заявлено целых три, а теперь - молчок? Такие секретные мероприятия?
Неудачно Праздник выбрали. Информации почти нет. Та, которая есть не сильно подходит для Праздника. Выгнали кучку поляков из Кремля в 1612 году. Это событие? Вот победа над французами в 1812 году, которые Москву захватили, больше подходит для Праздника.
Партия заметно молодеет... В ряды партии уже и школьников принимают?
А на каком основании эти в школы проникли, за Навального детей травят и грозят отчислением?! Будут ли наказаны директора школ?
Эрзац заменитель Октября, натянутый на глобус.