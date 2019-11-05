В Республике Алтай в течение недели будут собирать с жителей монетки

Жители Республики Алтай с 18 по 24 ноября в рамках акции "Неделя приема монеты от населения" смогут бесплатно обменять в банках свою мелочь на банкноты или памятные монеты номиналом 25 рублей, сообщается на официальном сайте региона.
"Срок службы монет значительно дольше, чем у банкнот – около 30 лет. Затраты на изготовление монет должна компенсировать продолжительность их "жизни" в наличном обороте. Но часто они оседают в копилках у населения и не работают по назначению. Такие акции позволяют вернуть в денежный оборот мелкие монеты, которые жители региона хранят дома и не используют при оплате своих покупок", – отметила управляющая реготделением Банка России Надежда Донских.
Выпуск монет в наличное денежное обращение в Республике Алтай растет ежегодно, отметили в ЦБ. За 10 месяцев 2019 года было выпущено в оборот 7,4 млн рублей монетами различных номиналов – это на миллион больше, чем в прошлом году. При этом возврат составляет всего около 10%.
Банк России проводит акции по приему монет от населения с 2017 года. В Республике Алтай в этом году "Неделя приема монеты от населения" проходит уже второй раз. В апреле жители региона принесли на обмен в банки более 170 тыс. рублей монетами разных номиналов. Самыми популярными стали 10 копеек и 1 рубль – их жители региона обменяли по 20 тыс. штук. Информацию об участии банков в акции "Неделя приема монеты", а также подробные условия обмена монет в период акции необходимо уточнять в офисах банков. В обычные дни некоторые банки берут за эту услугу комиссию.
Комментарии
помните фильм "Менялы"? Похоже опять реформу затеяли. Нужно бумажки перевести в железо, пока не поздно
смогут бесплатно обменять в банках свою мелочь.
За это еще и платить надо в обычное время? Не оборзели ли банкиры, устанавливать цены на деньги?
Бесплатный сыр только в одном месте бывает..В чем подвох?
Вряд ли кто-то будет монеты сдавать, ведь уже все знают, что в них содержатся драгметаллы.
О пана что то новёхонькое