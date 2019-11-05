Новую поликлинику построят в Барнауле вместо старой, где опасно принимать пациентов

В Барнаульском микрорайоне Восточный будет построено новое здание детской поликлиники, сообщили в Минздраве Алтайского края.
В ведомстве отметили, что из-за аварийного состояния помещения продолжать прием пациентов в поликлиническом отделении Детской городской больницы № 1 стало невозможным.
"Мы получили техническое заключение, в котором сказано, что дальше оказывать медицинскую помощь в данном здании мы не можем. Здесь небезопасно находиться ни медработникам, ни нашим пациентам. Конечно, мы предупредили жителей поселка, что временно переносим прием в основное здание поликлиники по адресу: пр. Строителей, 23а. Там выделен специальный кабинет, чтобы принимать пациентов с этого участка. Медицинскую помощь на дому поликлиника будет обеспечивать по-прежнему", – рассказал главврач Александр Данилов.
В Минздраве подчеркнули, что прием пациентов по другому адресу – временная мера. Так, по распоряжению губернатора края Виктора Томенко в этом году принято решение о строительстве нового помещения для детской поликлиники. Средства в региональном бюджете для этого уже выделены.
Для медучреждения выделен земельный участок площадью 400 кв. метров по улице Кулагина, 23. Строительство начнется в 2020 году.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова, говоря об инфраструктуре поликлиник и больниц, отметила, что все сильно устарело. "Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", – подчеркнула она.
А первый зампред правительства РФ Антон Силуанов и вовсе заявил, что медицинские учреждения в России находятся в ужасном состоянии.
Напомним, в Алтайском крае изменился график работы поликлиник и поликлинических отделений. Теперь они работают с 8 до 20 часов в будни, с 8 до 15 часов – в выходные и праздничные дни.
Комментарии
Отремонтировали бы поликлинику 2 на проспекте Калинина, 1938 года постройки. Что внутри, что снаружи всё обваливается, просто ужас современной медицины