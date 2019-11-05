Послания Путина Федеральному собранию до конца 2019 года может не быть

Послание президента России Федеральному собранию может быть не в конце 2019 года, а в начале 2020-го, сообщает РИА "Новости".
"Обращение президента до конца этого года может не быть, но будет в начале следующего. Каких-то сроков пока не устанавливалось", – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда ждать оглашения послания президента Федсобранию.
Напомним, в 2018 году послание также не состоялось. Его перенесли на 20 февраля 2019 года. Тогда президент поговорил о развитии, суверенитете и внешней политике России. Также Путин затронул тему бедности в стране: "Она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации".
Примечательно, что глава государства обычно обращается к Федеральному собранию в конце года, однако и в 2017-м оно не было оглашено, его перенесли на март 2018 года. Тогда президент кроме социально-экономической обстановки значительное внимание уделил последним разработкам в области вооружения, отметив, что военная мощь РФ никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.
Президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
Комментарии
Ну и ладно. Этому господину, похоже, нечего больше сказать. Последняя "прямая линия" это нагляднейшим образом показала.
Ну можно повтор любого другого включить.