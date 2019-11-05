В Барнауле подвели первые итоги социально-экономического развития районов города

Промежуточные итоги социально-экономического развития районов Барнаула были подведены 5 ноября на совещании, прошедшем в администрации города, сообщается на официальном сайте краевой столицы.
Доклад был подготовлен комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула по 22 целевым индикаторам, часть из которых направлена на реализацию задач, поставленных президентом РФ в Указе №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Вот некоторые тезисы из выступления:
- По итогам отчетного периода введено более 2,6 тыс. рабочих мест, по большей части в сфере потребительского рынка. Наибольшее количество мест введено в Индустриальном районе – 687, наибольший показатель по выполнению плана отмечен в Ленинском районе – 89,5%.
- В городе реализация планов по строительству жилья обеспечивается в том числе за счет индивидуального строительства. В отчетном периоде индивидуальными застройщиками введено более 80,6 тыс. кв.м жилой площади, что позволило обеспечить выполнение общего годового плана по вводу на 1000 человек населения на уровне 102,8%. Традиционно в лидерах, как по общему вводу жилья, так и на 1000 человек населения, Центральный и Индустриальный районы.
- Несмотря на плановое выполнение установленных значений, следует отметить общую тенденцию замедления темпов строительства. Причиной в том числе является нехватка свободных для застройки территорий, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями.
- Почти 65% дворовых территорий многоквартирных жилых домов в среднем по районам города обеспечены детскими и спортивными площадками, на что направлена реализация федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
- Проделана большая работа по обустройству 23 зеленых уголков и скверов, которые становятся излюбленными местами отдыха жителей города и гостей столицы.
- Организовано 512 мероприятий и акций по очистке парков, скверов и памятников, ликвидации несанкционированных свалок, в учреждениях образования и культуры проведены семинары и викторины по экологическому просвещению, в период подготовки к месячнику санитарной очистки и общегородского субботника проведена информационная кампания.
- Для поддержания архитектурно-культурного облика города реализуются планы сноса самовольно установленных рекламных конструкций, за девять месяцев снесено 1587 конструкций.
- Одним из приоритетных направлений развития страны в настоящее время определена цифровизация. Показателем эффективности деятельности в данном направлении является увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, на уровне не ниже 70%. По итогам отчетного периода в среднем по районам города процент обращения составил 71,4%.
На совещании подчеркнули, что уже можно объективно говорить о том, что достижение целевых индикаторов идет в плановом режиме. Общий показатель выполнения сложился на уровне выше прошлого года (87,6%) и составил 89%. По ряду параметров фактические значения рассчитываются только раз в год, вследствие чего объективную картину можно будет увидеть только располагая всеми данными по итогам текущего года.
Комментарии
Почти 65% в среднем по районам!!! )
Гениальные формулировки