Как и где голосовать за благоустройство общественных территорий Барнаула. Инфографика

Жители Барнаула вновь смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в первую очередь в 2020 году. В этот раз победителей среди площадок определят с помощью интернет-голосования, которое стартует в 8 часов 11 ноября. Голосование продлится две недели и завершится в 23.59 25 ноября.
Барнаульцам предлагают выбрать объекты из 44 общественных территорий. Список составили исходя из пожеланий барнаульцев, а затем его утвердила Общественная комиссия.
Напомним, победившие в этом голосовании площадки будут благоустроены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула".
Как можно проголосовать и какую территорию выбрать, смотрите в нашей инфографике.
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В 2017 году Алтайский край на создание комфортной среды Барнаул получил около 236 млн рублей. На эти деньги были благоустроены 106 дворов, а также Нагорный парк и сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.
В 2018 году на реализацию программы "Формирование современной городской среды города Барнаула" столица Алтайского края получила 216 млн рублей. На эти средства были отремонтированы 60 дворов и благоустроены шесть общественных территорий: Нагорный парк, площадь Мира, сквер Химиков и сквер Адмирала Кузнецова, аллея Ленинградскую и пешеходная зона по улице Молодежная. Отметим, эти территории выбирали сами горожане.
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