Киану Ривз отказался от статуса "вечного холостяка" и явил миру свою возлюбленную

55-летний голливудский актер Киану Ривз больше не одинок. Со своей новой избранницей, 46-летней художницей Александрой Грант, он посетил благотворительный фестиваль LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе.
Киану – известный холостяк и долгое время пробыл один. Еще в мае 2019 года он заявлял, что его сердце свободно. Через несколько месяцев его заметили на премьере фильма "Джон Уик" в компании художницы Александры Грант. Тогда появились первые слухи об их возможном союзе, но подтвердить их никто не смог.
После смерти жены в 2001 году Ривз оставался один. Теперь у поклонников актера нет сомнений в том, что он нашел себе новую спутницу.
Комментарии
Ну, это конечно его дело.
Киану ты меня разочаровал...
ей точно 46, а не 64?
Бабушка рядышком с дедушкой.
Столько лет, столько лет вместе.
Бабушка рядышком с дедушкой.
Дружно поют эту песню.
нене Эта не подходит, категорически!
Посмотрела ее фото в интернете, там она поприличнее, чем здесь смотрится, просто очень неудачное фото...
НЕт,Киану!НЕЕЕЕЕт. Я с детства любила тебя,у меня был дневник с твои изображением.....ОНа не пара тебе.посмотрела фото ,это треш.
5.11.2019 16:38
Малышка
Ну так скиньте ему свои фотки, пока не женился. Бросит свою старушку и жениться на вас