Школьный автобус на скорости "влетел" в бетонный столб в селе под Бийском

Фото: Инцидент Бийск
ПАЗ для перевозки детей ударился о бетонный столб в селе Первомайском под Бийском, сообщили очевидцы.
Удар пришелся на правую переднюю часть автобуса. Автомобиль сильно деформировался, лобовое стекло выбито.
Детей в момент аварии в салоне не было. Один из очевидцев в сообществе "Инцидент Бийск" рассказал, что у водителя во время движения случился инсульт. Официального подтверждения этой информации нет.
"По предварительным данным, водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32053-70, двигаясь по улице Магистральной от улицы Северной в направлении улицы Степной, выехал на левую обочину и допустил наезд на препятствие – электроопору", – рассказали в ГИБДД.
Водитель получил телесные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась.
Другие автомобили автобус не задел.
Детали происшествия устанавливаются.
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