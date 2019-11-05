Из-за работы почты местные алтайские бюджеты недополучили 150 млн рублей

Около 7,5% извещений об уплате налога на имущество физлиц не дошли до адресатов в Алтайском крае. Об этом 5 ноября на заседании правительства рассказал Юрий Куриленко, глава регионального управления налоговой службы.
Для местных бюджетов это недополученные примерно 150 млн рублей, сообщил Куриленко.
По его словам, налоговая служба совместно с Минфином края и территориальным Роскомнадзором провела работу, чтобы добиться от "Почты России" выполнения обязательств. Министр финансов Данил Ситников попросил Юрия Куриленко не "отпускать" эту ситуацию и контролировать ее до конца.
Напомним, что крайний срок уплаты налога на имущество физлиц за прошлый год – 2 декабря.
Как ранее рассказывал главный налоговик региона, 950 тыс. жителей края до 2 декабря должны заплатить 1,1 млрд рублей этого налога. Это почти на 18 млн больше, чем год назад. Число самих владельцев выросло больше чем на 50 тыс. человек.
Комментарии
Что бы платить налоги - нужны денежки.
А денег у 90% населения края, нет. Так что, пусть держатся там!
И почта тут не причём
Не надо раскачивать лодку!
Почта у них виновата, последний оплот остался
Вот в прошлом году в личном кабинете никаких налогов до декабря не было, а потом, тыдыщь, и уже с пени. Так что, кто-то, что-то, недоговаривает.