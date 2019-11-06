Облака-булочки и сила молний: лучшие фото природных явлений 2019 года

Фото: rmets.org
Жюри фотоконкурса Weather Photographer of the Year подвело итоги этого года и опубликовало победителей и лучшие фото. В общей сложности за призы боролись более двух тысяч фотографов. Главный победитель получил денежную премию в размере 500 фунтов стерлингов (~40 тыс. рублей). Им стал британец Гарет Мон Джонс с работой "Выше моих ожиданий". На фотографии запечатлен туман в горах на рассвете в Сноудонии, Уэльс.
Всех победителей конкурса и лучшие фото смотрите в нашей фотоленте.
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