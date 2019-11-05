Объем средств, направленных алтайскими аграриями на перевооружение, вырос в 1,5 раза

Объем средств на перевооружение для алтайских аграриев в 2019 году увеличился в 1,5 раза. Об этом 5 ноября сообщил министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.
По словам Чеботаева, в 2019 году сельхозтоваропроизводители серьезно занялись техническим переоснащением. За девять месяцев текущего года было куплено оборудования на 6 млрд рублей, что на 1,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За три квартала 2019 в двух районах на техперевооружение сельского хозяйства направили более чем по 300 млн рублей: в Волчихинском – около 341 млн рублей, в Павловском – 338 млн рублей. В число районов-лидеров также вошли Локтевский с вложениями в 266 млн рублей, Родинский с инвестициями в 241 млн рублей, Поспелихинский – 235 млн рублей, Калманский – 221 млн рублей.
В настоящее время производители сельхозпродукции занимаются закупкой дизельного топлива на посевную 2020 года.
"Аграрии активно используют возможности льготного кредитования. Многие закупают топливо за счет собственных средств, вырученных от продажи зерна", – отметил Александр Чеботаев.
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