Алтайские рыбаки спасли лисенка из капкана. Зверек остался без лапы

Рыбаки нашли застрявшего в капкане лисенка и подбросили его к дому барнаульской заводчицы собак, сообщает "КП".
Женщина обратилась в организацию помощи диким животным "Ноев ковчег" и уточнила, что животное ей подкинули вместе с капканом.
Пострадавшего зверька увезли в клинику, врачи которой приняли пациента без записи. Лисенку дали имя – Джон Сильвер.
Сутки после операции он находился в тяжелом состоянии, но сейчас идет на поправку. из-за потерянной лапы вернуться в дикую природу лис уже не сможет. Спасительница готова оставить его себе или отправить на страусиную ферму, где уже живут несколько лисиц.
Комментарии
зачем? лиса-вредитель, которого нужно истреблять.
Слишком гуманный стал народ по отношению к животным и жестоким по отношению к людям.
Лет 100 назад никто бы даже подкидывать не стал, тем более лечить. Шапку бы сделали или воротник бабе своей и были бы счастливы.
А сейчас целый инфоповод из хромой лисы высосали.
5.11.2019 17:19
технарь
зачем? лиса-вредитель, которого нужно истреблять.
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А ты не вредитель? Тебя тоже уничтожить?
5.11.2019 17:21
Мужик
Слишком гуманный стал народ по отношению к животным и жестоким по отношению к людям.
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Потому что люди стали дерьмовые, такие как ты.
5.11.2019 17:25
- гость -
Я тебя чем-то оскорбил? Или ты как раз из когорты оголтелых зоофилов, которым жизнь дикого зверя дороже человеческой? Ты не разу не видел лисьих шапок и шуб? Раньше не добывали лис?
5.11.2019 17:25
- гость -
Ты как раз и подтвердил мои слова. Оскорбил незнакомого человека за поступок, который он не совершал в защиту зверька, которого ты и не видел даже.
5.11.2019 17:33
Мужик
5.11.2019 17:25
- гость -
Я тебя чем-то оскорбил?
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Да, ты меня оскорбил своим жестоким отношением к животным, которым и так живётся нелегко. Вреда они наносят куда меньше, чем люди своей деятельностью. Поэтому твою жестокость и желание уничтожить отношу только к твоей сущности.
5.11.2019 17:35
Мужик
5.11.2019 17:25
- гость -
Ты как раз и подтвердил мои слова. Оскорбил незнакомого человека за поступок, который он не совершал в защиту зверька, которого ты и не видел даже.
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Твои высказывания тебя довольно точно охарактеризовали. Не важно, как тебя зовут, если видно, кто ты. А кто такие лисы я тоже знаю. Поэтому в данном случае мое суждение о тебе тобой заслужено.
5.11.2019 17:43
- гость -
Ты, как минимум, очень странный тип. Тебе бы доктору показаться.
P.S.: Фраза "А кто такие лисы я тоже знаю." звучит на столько загадочно, что можно подумать что они как минимум наши предки, или спасали землю несколько раз уже, раз заслужили такое твоё уважение))). Выдыхай!
5.11.2019 17:40
- гость -
Это не жестокость. Раньше действительно из неё бы сделали шапку и не стали бы лечить - это факт. Сейчас у многих приоритеты сдвинулись в сторону защиты животных и травли себеподобных - это тоже факт.