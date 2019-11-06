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Справедливороссы призвали власти Барнаула провести народный опрос по выборам мэра

, ИА "Амител"
В партии уверены, что запрос у населения есть
Фото: sovetreklama.org

Фото: sovetreklama.org

"Справедливая Россия" предлагает чиновникам провести опрос барнаульцев и узнать их мнение о необходимости возвращения выборов мэра, сообщили в пресс-службе партии.

Руководитель фракции СР в гордуме Оксана Молодых направила письмо с такой инициативой первому заместителю главы администрации Барнаула Вячеславу Франку и председателю БГД Галине Буевич.

Молодых предлагает "руководству города обратиться в БГД с инициативой о назначении опроса горожан по вопросу обращения БГД в АКЗС с законодательной инициативой о принятии законопроекта о возврате всенародных выборов мэра Барнаула". 

Напомним, именно справедливороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула, отмененные в 2010 году. С этой идеей они выступили в августе 2019 года после отставки главы города Сергея Дугина. Партия провела сбор подписей горожан, инициировала обсуждение вопроса в краевом парламенте и внесла закон в АКЗС. Правда, большинством голосов он был отклонен, хотя получил поддержку остальной оппозиции.  

"Справедливая Россия" продолжает продвигать свою идею.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.11.2019 07:39
Пионер

Барнаульцы -то явно за выборы, да вот кто бы разрешил, да и в этом болоте людей-то достойных не предвидится.

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