Справедливороссы призвали власти Барнаула провести народный опрос по выборам мэра

"Справедливая Россия" предлагает чиновникам провести опрос барнаульцев и узнать их мнение о необходимости возвращения выборов мэра, сообщили в пресс-службе партии.
Руководитель фракции СР в гордуме Оксана Молодых направила письмо с такой инициативой первому заместителю главы администрации Барнаула Вячеславу Франку и председателю БГД Галине Буевич.
Молодых предлагает "руководству города обратиться в БГД с инициативой о назначении опроса горожан по вопросу обращения БГД в АКЗС с законодательной инициативой о принятии законопроекта о возврате всенародных выборов мэра Барнаула".
Напомним, именно справедливороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула, отмененные в 2010 году. С этой идеей они выступили в августе 2019 года после отставки главы города Сергея Дугина. Партия провела сбор подписей горожан, инициировала обсуждение вопроса в краевом парламенте и внесла закон в АКЗС. Правда, большинством голосов он был отклонен, хотя получил поддержку остальной оппозиции.
"Справедливая Россия" продолжает продвигать свою идею.
Комментарии
Барнаульцы -то явно за выборы, да вот кто бы разрешил, да и в этом болоте людей-то достойных не предвидится.