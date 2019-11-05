Четверо детей в Алтайском крае выпили тосол и отравились

Четыре мальчика в алтайском селе нашли на берегу реки бутылку с неизвестной жидкостью и выпили ее, сообщает "Алтайская правда".
Два ребенка оказались из одной семьи. Сейчас они госпитализированы в краевой центр охраны материнства и детства. Один из мальчиков находится в реанимации. Двое других также госпитализированы в Панкрушихинскую ЦРБ. Предположительно, пострадавшим от 7 до 12 лет, но точный возраст неизвестен.
Вице-губернатор Ирина Долгова дала поручение краевому Минздраву держать ситуацию на контроле. Родителей предупреждают о необходимости профилактических бесед на тему употребления неизвестных жидкостей.
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