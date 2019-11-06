Тепло дарят только коты: практически ослепшая жительница Барнаула лишилась поддержки

У ее ног вьются кошки – единственные существа, которые всегда готовы поделиться с ней любовью. Двое детей с матерью в разладе и не помогают, некоторые соседи, узнав о состоянии женщины, отдалились: боятся, что попросит помощи. И Наталья теперь не понаслышке знает, что, когда начинаются проблемы, то многие знакомые отворачиваются.
Самый тяжелый удар судьбы – это, конечно же, сыновья. Их холод и равнодушие стали самой большой болью для женщины.
Находятся те, кто помогает продуктами. Конечно, они не могут постоянно кормить чужого человека, поэтому Наталья одалживает продукты в частном магазинчике. До этого лета полуослепшая женщина еще как-то перебивалась, работая в Барнауле сиделкой со стариками. Когда же поняла, что совсем уже ничего не видит и может неумышленно нанести вред своим "подопечным", руки опустились совсем.
На выплаты по инвалидности рассчитывать не приходится – операция вернет женщине зрение. Но когда – непонятно: операцию по квоте пообещали провести в сентябре 2019 года, но передвинули на неопределенное время. Как существовать, если до пенсии еще два года, а возможности работать нет? Как просуществовать это время? Наталья напугана и находится в крайне растерянном состоянии. Тот самый момент в жизни, когда все отвернулись и обстоятельства и даже время работают против нее.
Когда благотворительный фонд "Облака" привез женщине продукты, она сказала тысячу раз "спасибо" и пообещала помогать фонду, как только вернет себе зрение. Сейчас больше всего на свете она мечтает поскорее дождаться новые хрусталики и выйти на работу. Единственное, о чем она попросила коллектив фонда, – собрать деньги на дрова и уголь, ведь рассчитывать ей больше не на кого. Также женщина нуждается в продуктах питания, зимней одежде (54 размер), а самое главное – в поддержке.
Сумма сбора: 12 000 рублей
Пожертвование с сообщением "Наталье на дрова" можно сделать с помощью следующих ресурсов:
– кнопка "помочь" на сайте фонда: fondoblaka.com.
– смс на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования;
– карта Сбербанка: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;
– Яндекс-кошелек: 410015642757166;
– Qiwi-кошелек: +79609612442.
История и фото размещены с согласия Натальи для оказания помощи. С женщиной заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе "Облаков" в соцсети "ВКонтакте".
Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон: 8 (3852) 590-180
Сайт
Комментарии
Что значит на неопределенный срок перенесли операцию?Всегда называются сроки.Как всегда одни вопросы после статьи облачных..Одни потуги выжать слезу на ровном месте.
А инвалидность? Если она не может работать, то ей положена инвалидность. И не говорите, что ее сейчас не получить. Не дают сейчас всем подряд, а только нетрудоспособным.
Надо было брать кредит на операцию по замене хрусталика хотя бы одного, как почувствовала, что дела плохи. Сейчас бы работала и операции ждала на 2 глаз. Что за беспечность у людей, тем более, когда помочь некому?
Это наш оголтелый российский капитализм во всей красе. Не можешь работать - значит ты не нужен. Да цинично, да жестоко, но от Социализма мы отказались. Сейчас не экономика для человека, а человек для экономики.
дети есть, а помогать должны посторонние люди? что за бред?