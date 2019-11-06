Тепло дарят только коты: практически ослепшая жительница Барнаула лишилась поддержки

У ее ног вьются кошки – единственные существа, которые всегда готовы поделиться с ней любовью. Двое детей с матерью в разладе и не помогают, некоторые соседи, узнав о состоянии женщины, отдалились: боятся, что попросит помощи. И Наталья теперь не понаслышке знает, что, когда начинаются проблемы, то многие знакомые отворачиваются.

Самый тяжелый удар судьбы – это, конечно же, сыновья. Их холод и равнодушие стали самой большой болью для женщины.

Находятся те, кто помогает продуктами. Конечно, они не могут постоянно кормить чужого человека, поэтому Наталья одалживает продукты в частном магазинчике. До этого лета полуослепшая женщина еще как-то перебивалась, работая в Барнауле сиделкой со стариками. Когда же поняла, что совсем уже ничего не видит и может неумышленно нанести вред своим "подопечным", руки опустились совсем.

На выплаты по инвалидности рассчитывать не приходится – операция вернет женщине зрение. Но когда – непонятно: операцию по квоте пообещали провести в сентябре 2019 года, но передвинули на неопределенное время. Как существовать, если до пенсии еще два года, а возможности работать нет? Как просуществовать это время? Наталья напугана и находится в крайне растерянном состоянии. Тот самый момент в жизни, когда все отвернулись и обстоятельства и даже время работают против нее.

Когда благотворительный фонд "Облака" привез женщине продукты, она сказала тысячу раз "спасибо" и пообещала помогать фонду, как только вернет себе зрение. Сейчас больше всего на свете она мечтает поскорее дождаться новые хрусталики и выйти на работу. Единственное, о чем она попросила коллектив фонда, – собрать деньги на дрова и уголь, ведь рассчитывать ей больше не на кого. Также женщина нуждается в продуктах питания, зимней одежде (54 размер), а самое главное – в поддержке.

Сумма сбора: 12 000 рублей

Пожертвование с сообщением "Наталье на дрова" можно сделать с помощью следующих ресурсов:

– кнопка "помочь" на сайте фонда: fondoblaka.com.

– смс на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования;

– карта Сбербанка: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;

– Яндекс-кошелек: 410015642757166;

– Qiwi-кошелек: +79609612442.

История и фото размещены с согласия Натальи для оказания помощи. С женщиной заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе "Облаков" в соцсети "ВКонтакте".

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: 8 (3852) 590-180

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