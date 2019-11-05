Поджигатель автомобилей такси в Бийске попал под камеры видеонаблюдения

В ночь на 31 октября в Бийске сожгли пять автомобилей такси. Запись одного из поджогов опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".
Судя по видео, можно предполагать, что поджигатель готовился к совершению преступления. Он знал, где стоят автомобили, и спрятал лицо от камер. Огонь он разводил под машиной, чтобы жильцы соседних домов не сразу среагировали на пламя.
Напомним, что возгорания автомобилей начинались в разных районах города с интервалами от 15 до 30 минут. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят проверку.
Комментарии
изучают записи с камер
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Лица на камере не видно. Особых примет нет.