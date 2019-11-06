Как русский терем. Коттедж на берегу Барнаулки продают за 20 млн рублей

Фото: Avito.ru
Коттедж в русском стиле площадью 220 квадратных метров продают в Барнауле. Находится двухэтажный дом в Борзовой Заимке, на берегу реки Барнаулки, рядом с лесом. Построен коттедж из калиброванного бруса.
Планировка объекта включает кухню-гостиную, четыре спальных комнаты, два санузла, комнату-гардеробную, просторный холл на втором этаже и другие помещения. У дома газовое отопление, центральное водоснабжение и собственная скважина на участке, сказано в объявлении.
Продается коттедж за 20 млн рублей.
Комментарии
Хороший дом. Но мне, нищеброду, такой не светит.
деревяха корошоибыстрогорящая да за 20 лямов? там поди на отоплении разоришся зимой
Сколько санузла
Местный, деревяха пропитывается специальной смесью и не горит,а простоит дольше, чем современные постройки из пенобетона и кирпича.
Горит почти все, только разгорается по разному. Что то и от искры полыхнет, а что то от бензина.
Красивый домик, да и не дорого, по нынешним меркам.
еще не известно чем пропитано
внешне ни чё так домик
но по мне внутри сельпо