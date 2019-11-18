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Карта желаний на 2020 год: тренинг художницы и психолога пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
В краевой столице пройдет тренинг художницы и женского психолога Елены Карловой

Тренинг "Как правильно сформулировать намерения на Новый, 2020 год" художницы и женского психолога с мировым именем Елены Карловой состоится 30 ноября 2019 года. Мероприятие приурочено к Всемирной акции "Щедрый вторник".

Елена Карлова расскажет об удивительных техниках формирования своих желаний, поделится знаниями в области женского счастья, а также познакомит с новыми, созданными ею мандалами – энергокартинами, которыми восхищается весь мир. Вы получите ответы на многие вопросы, которые привносят каждый день в нашу жизнь беспокойство и тревоги:

  • как правильно говорить о своих желаниях;
  • как стать счастливой и перестать быть локомотивом;
  • как создать новую карту желаний на 2020 год;
  • как привнести в свой дом мир и счастье, окружить себя любовью близких людей и не страдать;
  • как изменить сценарий своей жизни и перестать делать одни и те же ошибки;
  • как перестать вечно учиться новому и уже начать претворять в свою жизнь новые техники, стать "Новой Я".

Елена Карлова несколько лет проводит тренинги в Барнауле в пользу благотворительных программ фонда "Облака", ведь она является председателем попечительского совета фонда и принимает непосредственное участие в судьбах женщин, о которых заботится команда фонда. Посетив семинары Елены, вы не только реализуете свое желание быть счастливой, но и поучаствуете в профессиональной благотворительности, которая направлена на изменение социальных условий для детей из малоимущих и многодетных семей.

В ходе тренинга будут проведены розыгрыши и призы от студии Елены Карловой, а также акция "Круг благотворителей". Все присутствующие получат подарки от фонда "Облака", примут участие в профессиональной фото- и видеосъемке и унесут с собой в новый год незабываемые ощущения.

 

Тайминг: 12:00-16:00.

Количество билетов – 150. Входные билеты в день тренинга – 10.

Стоимость участия в мероприятии (чаепитие включено):
– 2000 рублей при оплате с до 27 ноября 2019 года;
– в день тренинга, 30 ноября 2019 года, будет продано всего 10 билетов по цене 2500 рублей.

При репосте сообщения в группе в соцсети "ВКонтакте" по промокоду "Облака" предоставляется скидка 300 рублей. Для регистрации обязательно сделать скрин репоста и указать промокод "Облака".

Записаться на тренинг и оплатить его участие вы можете любым удобным для вас способом:
– в личном сообщении на социальной площадке "ВКонтакте";
– написать на почту: jamilya@fondoblaka.com;
– написать в личном сообщении WhatsApp или Telegram: +79609612442.

Запись на тренинг осуществляется при 100% предоплате через онлайн-платеж. Реквизиты будут высланы при вашем запросе. По любым вопросам сотрудничества вы можете написать в WhatsApp или Telegram по телефону: +79609612442.

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон: 8 (3852) 590-180
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.11.2019 07:43
- гость -

Неплохой бизнес, продуманная тарифная политика...

7.11.2019 08:26
- гость -

хто ета?

7.11.2019 08:41
- гость -

Способ исполнение желаний данной мадам:

Входные билеты в день тренинга – 10.
Стоимость участия в мероприятии (чаепитие включено):
– 1500 рублей при оплате до 10 ноября 2019 года;
– 2000 рублей при оплате с 10 до 27 ноября;
– в день тренинга, 30 ноября 2019 года, будет продано всего 10 билетов по цене 2500 рублей.

7.11.2019 09:06
- гость -

В общем-то не очень дорогая лапша на уши.Если, конечно, на данном мероприятии и после него не будут собираться дополнительные взносы с желающих получить счастье.

7.11.2019 09:31
- гость -

очередная шизанутая, вдруг возомнившая себя психологом, собирающая деньги с еще более шизанутых, которые ей верят. Прямо на тренинге можно акции МММ продавать - контингент подберется такой, что 100% купят

7.11.2019 10:22
- гость -

Несите деньги организатору семинара.
Сделайте ее более счастливой

Богатый сытый рассказывает бедным голодным как кушать пироженки с удовольствием

7.11.2019 11:34
Бабуля

с мировым именем это как???У нее есть книги,как у Карнеги,которые переведены на несколько языков?Или может у нее уч.степень в каком нибудь университете мира???Что за бред..Я бы еще поняла,если бы Наталья Шафранова была бы в рекламе..

7.11.2019 11:37
Гостья

Вот пусть соберут клиентов "Облаков" и она им расскажет как поменять их маргинальное существование на счастливую жизнь..Абсолютно бесплатно и именно перед теми,кто сам не справляется.

7.11.2019 11:47
Евгения

А вас то почему это все беспокоит? Вы же умные и не пойдёте)).. Точно, что половине комментаторов точно помощь психолога нужна )

7.11.2019 12:27
- гость -

Или психиатра?

7.11.2019 12:46
Иван

Заплати за тренинг конскую цену, и сиди слушай как лох , как тебе будут ездить по ушам, о том как правильно жить, и что надо делать что твои жалкие желания исполнялись.

7.11.2019 12:46
месный

7.11.2019 11:47
Евгения

В Доле?

7.11.2019 12:51
Бабуля для Евгении

А где вы увидели именно беспокойство???Или вам присуще во всем видеть беспокойство??Пустые буковки написаны разными людьми,интонации и смысл тайный в буквы,вкладываете именно Вы,Евгения.Сходите на тренинг обязательно,там Вам помогут,судя по обещаниям))И заметьте пожалуйста,никакого беспокойства в моих буквах нет!

7.11.2019 12:55
Гостья

Всемирноизвестный психолог..А в каких странах она получила эту известность?В каких странах изданы ее труды и какие у нее есть труды??? Не нашла ничего в инете относительно ее известности..Озвучьте или подкрепите свой заголовок!!!!

7.11.2019 13:24
Гостья

Елена Карлова. «Солнце Алтая», как называют ее в Сибири.Кто ее так называет???
Кому это солнце светит(((((

7.11.2019 14:11
- гость -


7.11.2019 09:06
- гость -
Ошибаетесь. Это ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ лапша. Кроме билетов, там втюхивают платочки и подушечки и прочую лабуду за шестизначные суммы.

7.11.2019 15:07
- гость -

В Москве подобные тренинги на поток поставлены. Сотни-тысячи тренеров учат эгоизму.
Там бабам промывают мозги, типа, не тратьте время на лузеров, зарабатывающих менее 200 тысяч рублей в месяц. Учат продавать себя подороже. Вот и все счастье.

7.11.2019 16:24
- гость -

7.11.2019 15:07
- гость -
вы серьезно? 200 тыс недостижимая сумма?

7.11.2019 16:25
- гость -

7.11.2019 12:46
месный
не на той ветке тусуетесь. там ребёнка машина сбила. я сижу с попкорном, жду

7.11.2019 16:46
- гость -


7.11.2019 16:24
- гость -
вы серьезно? 200 тыс недостижимая сумма?

Сумма достижимая, более того, в Москве, полагаю, каждый десятый мужик больше зарабатывает. Но повод ли это вообще не обращать на тех кто зарабатывает менее?

Мужиков же тоже можно учить выбирать только здоровых, умных, с правильными пропорциями, умелых и самостоятельно зарабатывающих дам.
Так ведь сами, барышни, взвоете, никому не нужными останетесь.
Правильно ли это, сводить 1% финансово состоятельных пар, а 99% учить мыкаться и пытаться попасть в этот 1%?

7.11.2019 18:14
н

развод для дохов!!!!


мадам Разводящая к вам обращаюсь тут рыбы нет не Алтае валите в столицу!

18.11.2019 10:29
- гость -

Если бы не Облака организатор бы был - пошла бы.
Я вот у нее ни разу не была, потому ничего сказать не могу, какой она профессионал. А по тренингам хожу с удовольствием! Прямо спасение от рутины.
Но организатор - Облака. Простой велопробег задержали чуть ли не час в этом сентябре, никто ничего внятно сказать не мог. Организация мероприятия ужасна. Да и репутация у них теперь - не очень.

18.11.2019 10:35
- гость -

Идиотов удобно переписывать

18.11.2019 10:42
Гостья для 10:29

Можете воспользоваться инетом и погуглить отзывы про ее тренинги..Только их нет..Ничего нет кроме хвалебных статей о себе самой.."Солнце Сибири" чего только стоит..

18.11.2019 12:14
- гость -

странно звучит: "Женский психолог". Ты или психолог, или - никто.

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