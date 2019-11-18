Карта желаний на 2020 год: тренинг художницы и психолога пройдет в Барнауле

Тренинг "Как правильно сформулировать намерения на Новый, 2020 год" художницы и женского психолога с мировым именем Елены Карловой состоится 30 ноября 2019 года. Мероприятие приурочено к Всемирной акции "Щедрый вторник".

Елена Карлова расскажет об удивительных техниках формирования своих желаний, поделится знаниями в области женского счастья, а также познакомит с новыми, созданными ею мандалами – энергокартинами, которыми восхищается весь мир. Вы получите ответы на многие вопросы, которые привносят каждый день в нашу жизнь беспокойство и тревоги:

как правильно говорить о своих желаниях;

как стать счастливой и перестать быть локомотивом;

как создать новую карту желаний на 2020 год;

как привнести в свой дом мир и счастье, окружить себя любовью близких людей и не страдать;

как изменить сценарий своей жизни и перестать делать одни и те же ошибки;

как перестать вечно учиться новому и уже начать претворять в свою жизнь новые техники, стать "Новой Я".

Елена Карлова несколько лет проводит тренинги в Барнауле в пользу благотворительных программ фонда "Облака", ведь она является председателем попечительского совета фонда и принимает непосредственное участие в судьбах женщин, о которых заботится команда фонда. Посетив семинары Елены, вы не только реализуете свое желание быть счастливой, но и поучаствуете в профессиональной благотворительности, которая направлена на изменение социальных условий для детей из малоимущих и многодетных семей.

В ходе тренинга будут проведены розыгрыши и призы от студии Елены Карловой, а также акция "Круг благотворителей". Все присутствующие получат подарки от фонда "Облака", примут участие в профессиональной фото- и видеосъемке и унесут с собой в новый год незабываемые ощущения.

Тайминг: 12:00-16:00.

Количество билетов – 150. Входные билеты в день тренинга – 10.

Стоимость участия в мероприятии (чаепитие включено):

– 2000 рублей при оплате с до 27 ноября 2019 года;

– в день тренинга, 30 ноября 2019 года, будет продано всего 10 билетов по цене 2500 рублей.

При репосте сообщения в группе в соцсети "ВКонтакте" по промокоду "Облака" предоставляется скидка 300 рублей. Для регистрации обязательно сделать скрин репоста и указать промокод "Облака".

Записаться на тренинг и оплатить его участие вы можете любым удобным для вас способом:

– в личном сообщении на социальной площадке "ВКонтакте";

– написать на почту: jamilya@fondoblaka.com;

– написать в личном сообщении WhatsApp или Telegram: +79609612442.

Запись на тренинг осуществляется при 100% предоплате через онлайн-платеж. Реквизиты будут высланы при вашем запросе. По любым вопросам сотрудничества вы можете написать в WhatsApp или Telegram по телефону: +79609612442.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: 8 (3852) 590-180

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