Итоги исполнения краевого бюджета обсудили в правительстве Алтайского края

На заседании регионального правительства, которое провел Виктор Томенко, рассмотрели итоги исполнения краевого бюджета за девять месяцев 2019 года, сообщает официальный сайт Алтайского края.
На сегодняшний день краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 75,1 млрд рублей, что составляет 102% от результата за аналогичный период прошлого года.
По налоговым и неналоговым доходам исполнение бюджета составило 40,1 млрд рублей, что составляет 76% от годового плана и 106% в отношении к аналогичному периоду прошлого года.
Израсходовано из краевого бюджета 75,6 млрд рублей, что составляет 67% от годового плана и 121% к прошлому году. Полностью профинансированы зарплаты бюджетников и социальные выплаты.
По состоянию на 1 октября текущего года финансирование национальных проектов за счет всех источников составило 10 миллиардов рублей, или 59% от годовых назначений.
Министр финансов Алтайского края Данил Ситников отметил, что до окончания финансового года осталось менее двух месяцев и распорядителям бюджетных средств необходимо приложить все усилия для эффективного расходования денег.
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