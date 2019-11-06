Выборы одного депутата обошлись Барнаулу почти в 5 млн рублей

4 миллиона 971 тысяча рублей – в такую сумму обошлось Барнаулу избрание одного депутата городской думы. Отчет о тратах представят на заседании БГД в пятницу, 8 ноября.
Судя по проекту решения, опубликованному на сайте городской администрации, эти деньги пошли на:
- оплату труда членов комиссии – 2 млн 495 тысяч рублей;
- расходы на изготовление печатной продукции – 466 тысяч рублей;
- обеспечение подготовки и использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней – 204 тысячи рублей;
- расходы на связь – 29 тысяч рублей;
- канцелярские расходы – 45 тысяч рублей;
- другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, – 1 млн 729 тысяч рублей.
Напомним, довыборы по одномандатному избирательному округу № 2 в БГД прошли 8 сентября 2019 года. За место боролись Иван Нифонтов ("Единая Россия"), Антон Арцибашев (КПРФ), Петр Кайдаш (ЛДПР), Степан Лютов ("Справедливая Россия"), Андрей Ткаченко ("Яблоко"). Победил Нифонтов.
Комментарии
реально татупеды у нас на вес золота... ну очень дорогие...
Детям на лечение всем миром собираем, а на задницу для кресла 5 миллионов вбухали...
Это только выборы 5 млн. обошлись, а сколько денег потратят на содержание этого депутата!
Дорого ты обошелся для бюджета, Ваня...
а где то в это время закрывают на клюшку школы и роддомы......не выгодно, не оправдано.
Какие выборы.
Дорого ты обошелся для бюджета, Ваня...
отработает...
с процентами
Прикатились . Ваня-депутат, охренеть. Да, спортсмен он хороший, но для депутата нужен мозг...
Как интересно написано "Обошлись Барнаулу" А то что это деньги налогоплатильщиков, т.е. наши с вами, никого не волнует. И что за статья расходов "другие расходы"?
6.11.2019 09:21
Разгневанный Ёж
А банкет... Вот и другие расходы!
Вот это по нашему, по рассейски.