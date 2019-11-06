Следуя традициям немецкого качества: топ-6 мясорубок Bosch

Немецкая компания Bosch выпускает бюджетную, но качественную бытовую технику. Ее продукцию можно встретить практически на каждой кухне, ведь в ассортименте этого производителя есть все: от чайников до холодильников. И поэтому неудивительно, что многие доверяют этой компании.

Специально для тех, кто хочет иметь на кухне качественную и недорогую технику, команда проекта RankQuality подготовила рейтинг лучших мясорубок Bosch. В данном обзоре мы приводим выдержки анализа лучших.

Bosch MFW 68680

Высокопроизводительная мясорубка, которая способна перерабатывать до 4,3 кг продуктов в минуту. Такая скорость работы обусловлена использованием 800-ваттного мотора. Среди насадок – все необходимое для приготовления пищи: терка, шинковка, три диска для фарша с ячейками разного диаметра, наконечник для заполнения колбас и создания кеббе.

Мясорубка выполняется в пластиковом, легко очищающемся корпусе и дополняется металлическим высокопрочным лотком. А прорезиненные ножки обеспечивают надежную фиксацию на столешнице.

Bosch MFW 68660

Высокопроизводительная мясорубка, которая может использоваться в качестве соковыжималки. Оснащается 800-ваттным (номинально) мотором, обеспечивающим скорость обработки пищи до 4,3 кг продуктов в минуту. В комплект поставки входит огромное количество насадок: три штуки для фарша с диаметром отверстия от 3 до 8 мм, терка, шинковка (нарезает кубиками), наконечники для колбас и кеббе, шнековая соковыжималка.

Мясорубка выполняется в пластиковом корпусе с металлическими вставками, дополняется металлическим высокопрочным лотком и прорезиненными ножками.

Bosch MFW 67440

Универсальная мясорубка, которая подходит для использования в больших семьях. 700-ваттный (номинально) мотор позволяет устройству измельчать до 3,5 кг продуктов в минуту. Комплект поставки включает все необходимые насадки, в том числе три диска для фарша с отверстиями диаметром от 3 до 8 мм, терку, шинковку, наконечники для колбас и для кеббе. Есть и толкатель, который ускоряет процесс обработки продуктов.

Корпус мясорубки выполняется по большей части из пластика, равно как и лоток для загрузки продуктов. Насадки и шнур размещаются в специальных отсеках, что упрощает хранение.

Bosch MFW 67600

Недорогая, но высокопроизводительная мясорубка в минимальной комплектации – для тех, кому требуется только измельчение продуктов. 700-ваттный мотор способен перерабатывать до 3,5 килограмма в минуту. В комплекте – только два металлических диска для фарша, с диаметром отверстий 4,8 и 8 мм, а также толкатель для ускорения обработки.

Наиболее важные рабочие элементы мясорубки, включая лоток, – металлические. Корпус по большей части выполняется из пластика, оснащается отсеками для шнура и насадок, а также прорезиненными ножками.

Bosch MFW 66020

Недорогая, но мощная мясорубка. 600-ваттный (номинально) мотор способен перерабатывать до 3 кг продуктов в минуту. В комплекте базовый набор насадок: три диска для фарша с отверстиями различного диаметра, а также наконечники для колбас и для кеббе.

Основные функциональные элементы – металлические. Это значительно повышает надежность работы. Корпус – пластиковый, лоток – тоже.

Bosch MFW 45020/45120

Бюджетная мясорубка для домашнего использования. Привод мощностью 500 Вт способен измельчить до 2,7 кг в минуту. В комплект поставки входят два диска для фарша (3,8 и 8 мм), насадка для колбас и для кеббе.

Корпус – полностью пластиковый, кроме функциональных элементов. Есть отсеки для хранения принадлежностей.