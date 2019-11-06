Зима близко: какая техника обеспечит чистоту территории

Фирменное оборудование, созданное компанией Greenworks, пользуется повышенным спросом у потребителей. Оно отличается надежностью и комфортностью использования. Американская техника имеет компактные размеры. Она быстро и качественно справляется с любыми поставленными задачами.
Основные преимущества использования снегоуборщиков Greenworks
Фирменные снегоуборщики представлены надежной садово-парковой техникой, которую выпускает известная ТМ. Главный офис компании расположен в США. Ее штаб-квартиры находятся в Китае, Германии и Канаде. Брендовая продукция успешно реализуется во всех странах мира. Специалисты рекомендуют приобретать снегоочистительную технику только у официальных дилеров бренда, так как на потребительском рынке не исключается возможность появления фальсифицированной продукции.
Техника Greenworks предназначается для обработки незначительных и средних по площади территорий от снежной массы. Она успешно справляется со свежевыпавшими и залежалыми зимними осадками. С ее помощью можно устранить подтаявшие и обледенелые сугробы. Снегоуборочные машины, которые производит компания Greenworks, разделяются на такие категории:
- самоходные;
- несамоходные;
- ручные.
Оборудование для обслуживания придомовой территории имеет много эксплуатационных преимуществ:
- компактность;
- надежность;
- безопасность;
- высокие технические показатели;
- экономичность;
- эргономичность;
- выносливость;
- длительность эксплуатации.
Аккумуляторные снегоуборщики Greenworks
Снегоочистительная техника Greenworks, оснащенная аккумуляторными батареями, легко справляется с расчисткой прилегающей к жилым или производственным зданиям территорий. Вращающие шнеки изготавливаются из особенного мягкого пластика, которые исключает деформацию или повреждение декоративных поверхностей. Захват ковша снегоуборщиков в среднем составляет 51 см, а высота – 25 см. Масса бытовой снегоуборочной машины вместе с упаковкой составляет около 20,7 кг.
Среди пользователей повышенной популярностью пользуется модель снегоотбрасывателя GreenWorks GD40SSK2. Она получила название электролопата. Приспособление легко справляется с очисткой снежного покрова высотой до 10 см. Оно оснащено бесщеточным электромотором. Захват поверхности составляет 30 см. Инструмент обеспечивает отброс снега на 6 м. Он оснащается удобной телескопической рукояткой, которая быстро складывается при хранении.
Большинство моделей снегоуборщиков оснащаются индукционными электромоторами DigiPro. Время их бесперебойной работы около 40 минут. Для удобства перемещения техника дополняется небольшими прорезиненными колесами, которые исключают скольжение оборудования при выполнении очистки территории от снега.
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