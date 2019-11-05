Роскомнадзор рассказал подробности об иске от россиянина на 100 трлн рублей

Житель Оренбургской области подал иск на 100 триллионов рублей после того, как его страницу в социальной сети заблокировали за клевету, сообщает РИА "Новости".
Ранее мужчина рассказал, что потребовал от Роскомнадзора компенсацию за блокировку его страницы в "Одноклассниках". Суд в удовлетворении требований отказал, и истец намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
"В марте 2019 года в управление поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию другого гражданина. Наше ведомство по закону закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", – заявила заместитель главы оренбургского управления Роскомнадзора.
Кого именно опорочил мужчина, она не уточнила.
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