Таланты со всей Сибири: чем запомнился фестиваль детской патриотической песни

В минувшие выходные в концертном зале санатория "Белокуриха" прошел второй Сибирский фестиваль детской патриотической песни.

Организаторами мероприятия выступили общероссийская общественная организация "Офицеры России" и Всероссийское общественное движение "Сильная Россия" при поддержке аппарата президента РФ, правительства Алтайского края, общественного педагогического детско-юношеского движения "Озарение" (председатель – Елена Малютина).

Масштабность и важность проводимого мероприятия определялись участием в нем детей и взрослых со всей Сибири. Ребят поддерживали представители федеральных и региональных органов власти, творческой интеллигенции Алтая и страны.

Среди узнаваемых лиц были: Юрий Земский – главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Владимир Тарасов – начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности, Валерий Степанов – первый заместитель руководителя Центрального исполкома движения "Офицеры России", Виталий Малютин – руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" в Алтайском крае.

Среди членов жюри были Олег Иванов, народный артист России, композитор и певец, уроженец Алтайского края, запомнившийся своими лирическими песнями, одна из которых – ставшая воистину народной – "Олеся", Ольга Орлова, заслуженная артистка России, и ряд других профессионалов, для которых фестиваль – не просто праздник.

Стоит отметить, что Сибирский фестиваль – серьезный шаг для молодых исполнителей к творческому росту и продвижению на более высокие ступени мастерства: его победители получают возможность выступать на лучших площадках нашей страны.

Пели на сцене, подпевали в зале – в этот вечер пели, по сути, одним большим хором ставшие родными, трогающие душу и сердце песни советской поры. Выступавшие поблагодарили организаторов за проведение такого масштабного патриотического мероприятия, которое собрало исполнителей и творческие коллективы со всей Сибири, пожелали фестивалю творческого долголетия.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Сильная Россия", депутат Барнаульской городской Думы Алексей Маликов так оценил произошедшее: "Это уже второй Всесибирский песенный фестиваль, где патриотические произведения поют вместе дети и взрослые. Это уникальное событие – не только в плане патриотического воспитания, но и культурной жизни Алтайского края. Фестиваль объединяет регионы Сибири, помогает юным артистам проявить свои таланты и мастерство. Это замечательно, что традиции наших героических отцов и дедов, воплощенные в песнях их эпохи, побуждают новые поколения нашего народа "строить и жить"! Перефразирую слова известной поговорки: "Когда есть песня, будет и хлеб". А значит, будет сильной наша Россия".