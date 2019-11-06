В барнаульский зоопарк привезли дагестанских туров, или восточнокавказских туров, или восточнокавказских козлов, сообщили на странице зоопарка в социальной сети.
"Две полуторогодовалых самочки и один самец приехали к нам из зоопарка Ростова-на-Дону", — рассказали в зоопарке. Сейчас они знакомятся с новым домом и своими соседями. Увидеть их можно в вольере с лосями, гуанако и муфлонами.
Комментарии
"привезли дагестанских туров, или восточнокавказских туров, или восточнокавказских козлов"
что-то с этими козлами не все понятно ))), они еще не определились?
Чепуху пишете. Какие козлы, если это туры? Не проспались еще?
Вы как Стасик Пьеха , купил мерс за 13 млн, и теперь всем впаривает - я же сам на него заработал. А мужики то не знали.
У стасика пьехи у родителей другая фамилия, а он взял фамилию бабушки - Пьеха, чтоб сразу известным стать. А чем он зарабатывает не секрет, ротом, только не в качестве певца, оттуда и мерс.
Вроде туры с дагестана, а присмотришься - козлы с кавказа!
пополнился новыми козлами, а старые на этап уехали
6.11.2019 09:13
- гость -
Стасику бабуля предоставила двух молодых гувернанток на юные годы. Мне бы такую молодость. )
Надо объединить две новости, эту и про выборы депутата...
"Барнаульский зоопарк пополнился козлами"
Не, не, писать надо так : "Барнаул пополнился козлами".