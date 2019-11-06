Сотрудник ФСИН в Красноярске засунул голову заключенного в унитаз

Портал NGS24.ru опубликовал видео, снятое в ИК-17 в Красноярске. На кадрах сотрудник колонии отправляет осужденного подметать территорию, а когда тот отказывается, склоняет его над унитазом и запихивает голову внутрь.
Со ссылкой на предоставивших запись людей отмечается, что сотрудника, который занимал руководящий пост в колонии, зовут Сергей. На данный момент человек с такими же личными данными является начальником отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17.
"Официального фото в ГУФСИН не опубликовано. Однако на YouTube-канале краевого ведомства есть репортаж 2012 года, героем которого в том числе является сотрудник красноярской колонии № 17. Человек, унижающий осужденного на видео, похож на представленного в репортаже", – пишет портал.
Также отмечается, что этот Сергей сейчас проходит свидетелем по другому делу. Вызвал осужденного на разговор и, по показаниям потерпевшего, требовал от него показаний на начальника колонии № 27. Когда заключенный дать показания отказался, его избили. Сейчас по этому делу проводится проверка, пишет портал.
Комментарии
Вот вам и рай
Наверно и с работающими в интересах другого государства так делают, хотя это запрещено. Тут еще интересны слова "Со ссылкой на предоставивших запись людей", Сергей попросил, чтобы снимали, а его кинули?
Получается, законные процедуры наказания за отказ заключенного от работы, не действуют
6.11.2019 09:20
гость
Как попадете туда, та к и всё узнаете. Рассказывал мне про тамошний быт один бывший зэк. Никому туда не желаю.
Но, на Украине такого нет...