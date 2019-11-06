Половина россиян готовы работать интенсивнее ради "четырехдневки"

Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.
За введение нового рабочего графика высказались две трети участников опроса. Против высказались только 9% респондентов. Около трети опрошенных рассказали, что готовы сделать свой график более плотным, чтобы получить еще один выходной.
Для 59% опрошенных наиболее предпочтительным днем недели для дополнительного выходного стала пятница.
Кроме того, респондентам предложили выбрать один из вариантов рабочего графика: пять укороченных трудовых дней или четыре обычных. Первый вариант поддержали 30% опрошенных, второй – 70%.
Ранее о сокращении рабочей недели до четырех дней завел премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, технологии приводят к сокращению рабочего времени.
В Федерации независимых профсоюзов России считают, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.
Медики, наоборот, уверены, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет благотворно на здоровье россиян, поскольку вырастет число людей с ожирением и увеличится риск невротических расстройств.
В августе 2019 года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю. Ранее об этом говорил и Дмитрий Медведев, подчеркивая, что за "четырехдневкой" будущее в стране. Впрочем, сама инициатива не нова. Как минимум об этом профсоюзы заявляли еще в 2014 году, отмечая, что такой шаг позволит решить проблему безработицы в регионах.
Комментарии
бюджет Раши заканчивается?
Враньё и полный бред