Алтайский край – один из лучших в Сибири по освоению денег на нацпроекты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства во вторник, 5 ноября, отметил, что все планы по нацпроектам, заявленные на этот год, будут выполнены, сообщается на портале "Будущее России. Национальные проекты".
По данным на 1 ноября, запланированные на реализацию нацпроектов в Алтайском крае инвестиции освоены на 73%. Об этом сообщил зампред правительства края, министр финансов региона Данил Ситников.
"По нацпроектам общий объем средств, запланированных в краевом бюджете за счет всех источников, составляет 17 млрд рублей, финансирование на 1 октября 2019 года – 59% от указанного объема, на 1 ноября – 73%. Данные темпы финансирования и освоения превышают показатели СФО, мы находимся чуть выше по финансированию, контрактации, освоению средств", – подчеркнул Ситников.
Томенко, исходя из темпов работ, отметил, что в крае все планы по ним, заявленные на этот год, будут выполнены.
"Несколько объектов вызывают сомнения, но все идет к тому, чтобы выполнить в полном объеме обязательства перед федеральными органами власти", – подчеркнул Томенко.
Ранее сообщалось, что инвестиции в нацпроекты на Алтае за шесть лет составят 140 млрд рублей.
В Алтайском крае сегодня реализуются более 50 федеральных проектов в рамках 12 нацпроектов. Паспорта проектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов в России составит 25,7 трлн рублей.
Комментарии
Осваивает деньги. Лучше всех! Угу. А с результатам где можно ознакомиться?
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", ну да, ну да... А кто проверял качество дорог после ремонта??? К примеру возьмем Э. Алексеевой - дорога как амурские волны. После дождя лужи стоят на асфальте. Лежачие полицейские не соответствуют ГОСТу и таких примеров после "качественного" ремонта дорог уйма... Ул. 8Марта тоже отремонтировали и так же после дождя можно соревнования по гребле на байдарках устраивать... Но зато деньги освоены...
Дороги хорошие. Факт.
Медведев прилетит кого то по головке погладит
Благодаря предыдущему руководителю удается сохранять позиции края в группе ведущих регионов во всероссийских рейтингах.
деньги с нац проектов для Алтайского края, как капля воды в сухую землю...
Медведев прилетит кого то по головке погладит
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это ладно. лиж бы не по голове
Демография, культура, экология, наука деньги освоены, а результаты какие, можно ознакомиться?
Особенно демография интересует....