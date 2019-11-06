Путину на заседании Госсовета рассказали о школе на Алтае, где некому учить детей

Известный прозаик и публицист из Красноярского края Борис Екимов на заседании Госсовета при президенте страны по развитию русского языка рассказал Владимиру Путину о школе в селе Большой Тихой Алтайского края, где уволилась единственная учительница и дети вынуждены ездить на уроки в соседнее – Карпово. Заседание состоялось 5 ноября.

"Сегодня утром я прочитал "Российскую газету" и прочитал про школу на Алтае, где в нынешнем году несколько ребятишек совсем в школу не пошли. Какая-то деревня совсем глухая, в которой нет даже ни телефона, ничего. И не нашли шофера автобуса, который бы подвозил их в школу соседнюю. Двух человек отправили в интернат. Понятно, что это такое – оторвать от родителей, семилетнего послать. А два человека так и остались дома, не пустили их родители в семь лет, говорят: "Да ладно, им чуть-чуть не исполнилось семь лет, пусть подождут". Я вспомнил Толстого. Филипок в школу пришел, ему шесть лет было. И все-таки учитель взял его, посадил, и у него началась школа. А вот эти двое ребятишек…" – сказал Борис Екимов, обращаясь к президенту (смотреть на видео с 1 часа 17 минуты).

По словам писателя, нужно подумать о сельских учителях русского языка и литературы, поднимать им зарплату. Многие учителя, которым за 70 лет, берут две ставки в школе, потому что учить некому.

Президент Владимир Путин никак не прокомментировал информацию Екимова о проблеме школы на Алтае, но призвал региональные власти больше уделять внимание развитию образования.

"Но, конечно, что касается школ, то здесь государство и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Здесь вы абсолютно правы, я с вами согласен. И нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда, и думать о ее повышении. Это тоже абсолютно точно", – сказал Владимир Путин.

Ранее портал "Сибирь. Реалии" сообщил, что два месяца дети села Большой Тихой в Алтайском крае не ходят в школу, потому что их некому учить. Единственный педагог в селе переехала жить в Германию.

Позже в министерстве образования Алтайского края опровергли эту информацию. По данным ведомства, школа в селе Большой Тихой является филиалом МБОУ "Тумановская СОШ". Однако дети действительно вынуждены ездить в соседнее село Карпово. Председатель комитета по образованию Солонешенского района Надежда Шедереко отметила, что поиск учителей ведется, но не является острой необходимостью. Сейчас уже нашлось несколько претендентов, готовых приехать работать в эту деревню. Например, учительница из Новосибирска. Ей предлагают зарплату в районе 20 тысяч рублей и деревянный дом, где она будет жить.

Большая Тихая – далеко не единственное село в Алтайском крае, где сегодня не хватает учительских кадров. В регионе, где почти половина населения проживает в сельской местности, больше половины школ – малокомплектные. Не хватает учителей математики, русского языка, литературы, химии.