Путину на заседании Госсовета рассказали о школе на Алтае, где некому учить детей

Известный прозаик и публицист из Красноярского края Борис Екимов на заседании Госсовета при президенте страны по развитию русского языка рассказал Владимиру Путину о школе в селе Большой Тихой Алтайского края, где уволилась единственная учительница и дети вынуждены ездить на уроки в соседнее – Карпово. Заседание состоялось 5 ноября.
"Сегодня утром я прочитал "Российскую газету" и прочитал про школу на Алтае, где в нынешнем году несколько ребятишек совсем в школу не пошли. Какая-то деревня совсем глухая, в которой нет даже ни телефона, ничего. И не нашли шофера автобуса, который бы подвозил их в школу соседнюю. Двух человек отправили в интернат. Понятно, что это такое – оторвать от родителей, семилетнего послать. А два человека так и остались дома, не пустили их родители в семь лет, говорят: "Да ладно, им чуть-чуть не исполнилось семь лет, пусть подождут". Я вспомнил Толстого. Филипок в школу пришел, ему шесть лет было. И все-таки учитель взял его, посадил, и у него началась школа. А вот эти двое ребятишек…" – сказал Борис Екимов, обращаясь к президенту (смотреть на видео с 1 часа 17 минуты).
По словам писателя, нужно подумать о сельских учителях русского языка и литературы, поднимать им зарплату. Многие учителя, которым за 70 лет, берут две ставки в школе, потому что учить некому.
Президент Владимир Путин никак не прокомментировал информацию Екимова о проблеме школы на Алтае, но призвал региональные власти больше уделять внимание развитию образования.
"Но, конечно, что касается школ, то здесь государство и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Здесь вы абсолютно правы, я с вами согласен. И нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда, и думать о ее повышении. Это тоже абсолютно точно", – сказал Владимир Путин.
Ранее портал "Сибирь. Реалии" сообщил, что два месяца дети села Большой Тихой в Алтайском крае не ходят в школу, потому что их некому учить. Единственный педагог в селе переехала жить в Германию.
Позже в министерстве образования Алтайского края опровергли эту информацию. По данным ведомства, школа в селе Большой Тихой является филиалом МБОУ "Тумановская СОШ". Однако дети действительно вынуждены ездить в соседнее село Карпово. Председатель комитета по образованию Солонешенского района Надежда Шедереко отметила, что поиск учителей ведется, но не является острой необходимостью. Сейчас уже нашлось несколько претендентов, готовых приехать работать в эту деревню. Например, учительница из Новосибирска. Ей предлагают зарплату в районе 20 тысяч рублей и деревянный дом, где она будет жить.
Большая Тихая – далеко не единственное село в Алтайском крае, где сегодня не хватает учительских кадров. В регионе, где почти половина населения проживает в сельской местности, больше половины школ – малокомплектные. Не хватает учителей математики, русского языка, литературы, химии.
Комментарии
Нашел кому жаловаться. Еще бы Бжезинскому пожаловался, или Кисенджеру.
Пристали со своими школами, тут Африка, Арктика, Сирия эх простор, птьфу на вас два раза....
Вчера случайно включил тв именно в тот момент когда Екимов об этом говорил.
Потом посмотрел что на это ответил ВВП.
Стыдно за державу и такого президента ...
И в 60-е для детей из окрестных сел 7-20км были интернаты. Какая школа на 5 человек.
11:15- гость - "И в 60-е для детей из окрестных сел 7-20км были интернаты. Какая школа на 5 человек"
С 60 годов до сегодняшнего дня в селе БЫЛА школа. Сначала вот такие как вы довели село до ручки, а потом говорите, что сами в этом виноваты. Что кругом пьянь и быдло, а вот мой уже два вуза закончил....
Доставил удовольствие главному оптимизатору!
Даже Путин не нашел что сказать по поводу нашего беспредела! Браво, министр Костенко! Вы поставили в тупик самого президента! Это успех!!!
где уволилась единственная учительница
А единственная уборщица осталась? Или ушла в санитарки?
Если такими вопросами будет заниматься Президент, то это ДНО! Если такие проблемы мелкие не могут решить на региональном уровне, о каком развитии можно говорить. Ну и объективно, ради 2-х детей конечно нет смысла сдержать школу и нереально найти учителя. Надо создать условия для получения ими образования удаленно. Как на севере у нас. Дальше таких случаев будет только больше в виду объективных причин. То что местные чиновники от образования не подготовились, это их проблемы и их надо метлой гнать.
гость писал(а):
Ну и объективно, ради 2-х детей конечно нет смысла сдержать школу и нереально найти учителя
два ребенка - это нынешние первоклассники, которые остались дома еще на год. Всего в школе 8 учеников начальных классов плюс в деревне подрастают еще около десятка дошколят. Есть и ученики средней школы.
Лучше бы рассказали что в Алтайском крае прогнозируется снижение численности населения на 300 тысяч человек в течение ближайших 15 лет, так что проблемы этой деревни и еще многих других решаться автоматически - полным исчезновением с карты края.
ps Для недоверчивых - информация взята с официального сайта краевого комитета по статистике, желающие могут проверить.
бездари во власти на местах. Несменяемые
Это просто еще одна школа из тех семнадцати якобы незакрывшихся, о которых стало известно широкой публике. Костенко не справляется не только с образованием, но уже даже и с пиаром.
"Если такими вопросами будет заниматься Президент, то это ДНО! "
----
Он 20 лет периодически занимается такими вопросами. Вы что, ни одной прямой линии не смотрели? Просто это раз в год происходит. А тут вне гоафика обратились, вот он ничего и не смог ответить кроме общих фраз. Надо было подождать до очередной прямой линии.