Среда, 6 Ноябрь, 13:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,25
€ 70,42
Обь
189см -26

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ремонт и дизайнВосемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме Алтая
Новости

Путину на заседании Госсовета рассказали о школе на Алтае, где некому учить детей

, ИА "Амител"
Красноярский писатель Борис Екимов рассказал про школу в селе Большой Тихой, где уволилась единственная учительница

Известный прозаик и публицист из Красноярского края Борис Екимов на заседании Госсовета при президенте страны по развитию русского языка рассказал Владимиру Путину о школе в селе Большой Тихой Алтайского края, где уволилась единственная учительница и дети вынуждены ездить на уроки в соседнее – Карпово. Заседание состоялось 5 ноября.

"Сегодня утром я прочитал "Российскую газету" и прочитал про школу на Алтае, где в нынешнем году несколько ребятишек совсем в школу не пошли. Какая-то деревня совсем глухая, в которой нет даже ни телефона, ничего. И не нашли шофера автобуса, который бы подвозил их в школу соседнюю. Двух человек отправили в интернат. Понятно, что это такое – оторвать от родителей, семилетнего послать. А два человека так и остались дома, не пустили их родители в семь лет, говорят: "Да ладно, им чуть-чуть не исполнилось семь лет, пусть подождут". Я вспомнил Толстого. Филипок в школу пришел, ему шесть лет было. И все-таки учитель взял его, посадил, и у него началась школа. А вот эти двое ребятишек…" – сказал Борис Екимов, обращаясь к президенту (смотреть на видео с 1 часа 17 минуты).

По словам писателя, нужно подумать о сельских учителях русского языка и литературы, поднимать им зарплату. Многие учителя, которым за 70 лет, берут две ставки в школе, потому что учить некому.

Президент Владимир Путин никак не прокомментировал информацию Екимова о проблеме школы на Алтае, но призвал региональные власти больше уделять внимание развитию образования.

"Но, конечно, что касается школ, то здесь государство и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Здесь вы абсолютно правы, я с вами согласен. И нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда, и думать о ее повышении. Это тоже абсолютно точно", – сказал Владимир Путин.

Ранее портал "Сибирь. Реалии" сообщил, что два месяца дети села Большой Тихой в Алтайском крае не ходят в школу, потому что их некому учить. Единственный педагог в селе переехала жить в Германию.

Позже в министерстве образования Алтайского края опровергли эту информацию. По данным ведомства, школа в селе Большой Тихой является филиалом МБОУ "Тумановская СОШ". Однако дети действительно вынуждены ездить в соседнее село Карпово. Председатель комитета по образованию Солонешенского района Надежда Шедереко отметила, что поиск учителей ведется, но не является острой необходимостью. Сейчас уже нашлось несколько претендентов, готовых приехать работать в эту деревню. Например, учительница из Новосибирска. Ей предлагают зарплату в районе 20 тысяч рублей и деревянный дом, где она будет жить.

Большая Тихая – далеко не единственное село в Алтайском крае, где сегодня не хватает учительских кадров. В регионе, где почти половина населения проживает в сельской местности, больше половины школ – малокомплектные. Не хватает учителей математики, русского языка, литературы, химии.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.11.2019 10:54
- гость -

Нашел кому жаловаться. Еще бы Бжезинскому пожаловался, или Кисенджеру.

6.11.2019 10:59
Медведь-шатун

Пристали со своими школами, тут Африка, Арктика, Сирия эх простор, птьфу на вас два раза....

6.11.2019 11:03
- гость -

Вчера случайно включил тв именно в тот момент когда Екимов об этом говорил.
Потом посмотрел что на это ответил ВВП.
Стыдно за державу и такого президента ...

6.11.2019 11:15
- гость -

И в 60-е для детей из окрестных сел 7-20км были интернаты. Какая школа на 5 человек.

6.11.2019 11:24
- гость -

11:15- гость - "И в 60-е для детей из окрестных сел 7-20км были интернаты. Какая школа на 5 человек"

С 60 годов до сегодняшнего дня в селе БЫЛА школа. Сначала вот такие как вы довели село до ручки, а потом говорите, что сами в этом виноваты. Что кругом пьянь и быдло, а вот мой уже два вуза закончил....

6.11.2019 11:26
- гость -

Доставил удовольствие главному оптимизатору!

6.11.2019 11:29
- гость -

Даже Путин не нашел что сказать по поводу нашего беспредела! Браво, министр Костенко! Вы поставили в тупик самого президента! Это успех!!!

6.11.2019 11:34
гость

где уволилась единственная учительница

А единственная уборщица осталась? Или ушла в санитарки?

6.11.2019 11:54
- гость -

Если такими вопросами будет заниматься Президент, то это ДНО! Если такие проблемы мелкие не могут решить на региональном уровне, о каком развитии можно говорить. Ну и объективно, ради 2-х детей конечно нет смысла сдержать школу и нереально найти учителя. Надо создать условия для получения ими образования удаленно. Как на севере у нас. Дальше таких случаев будет только больше в виду объективных причин. То что местные чиновники от образования не подготовились, это их проблемы и их надо метлой гнать.

6.11.2019 12:10
- гость -

гость писал(а):
Ну и объективно, ради 2-х детей конечно нет смысла сдержать школу и нереально найти учителя

два ребенка - это нынешние первоклассники, которые остались дома еще на год. Всего в школе 8 учеников начальных классов плюс в деревне подрастают еще около десятка дошколят. Есть и ученики средней школы.

6.11.2019 12:22
Електрик

Лучше бы рассказали что в Алтайском крае прогнозируется снижение численности населения на 300 тысяч человек в течение ближайших 15 лет, так что проблемы этой деревни и еще многих других решаться автоматически - полным исчезновением с карты края.
ps Для недоверчивых - информация взята с официального сайта краевого комитета по статистике, желающие могут проверить.

6.11.2019 12:48
- гость -

бездари во власти на местах. Несменяемые

6.11.2019 12:51
- гость -

Это просто еще одна школа из тех семнадцати якобы незакрывшихся, о которых стало известно широкой публике. Костенко не справляется не только с образованием, но уже даже и с пиаром.

6.11.2019 13:08
- гость -

"Если такими вопросами будет заниматься Президент, то это ДНО! "
----
Он 20 лет периодически занимается такими вопросами. Вы что, ни одной прямой линии не смотрели? Просто это раз в год происходит. А тут вне гоафика обратились, вот он ничего и не смог ответить кроме общих фраз. Надо было подождать до очередной прямой линии.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:59
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания" 2
12:44
Когда начнутся зимние каникулы в 2019 году у российских школьников 1
12:32
В Барнауле насмерть сбили женщину на пешеходном переходе 3
12:29
Барнаул вошел в тройку городов России с самыми качественными дорогами 4
12:01
Жители Алтайского края меньше всех в России желают "четырехдневку" 5
11:52
АКЗС лишит мандата осужденного депутата Волкова и подумает насчет довыборов 3
11:41
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова за русский язык 10
11:33
Депутату АКЗС Андрею Волкову дали 5 лет колонии и взяли под стражу в зале суда 17
11:32
Зима близко: какая техника обеспечит чистоту территории 0
11:20
Жителям алтайского поселка в разы повысили плату на откачку фекалий 3
11:10
Рубцовскому театру подарили автобус ПАЗ и микроавтобус Ford 2
11:01
Следуя традициям немецкого качества: топ-6 мясорубок Bosch 0
10:51
Алтайский край – один из лучших в Сибири по освоению денег на нацпроекты 8
10:42
Путину на заседании Госсовета рассказали о школе на Алтае, где некому учить детей 14
10:32
Скупой платит дважды: почему не стоит экономить на имплантации зубов 2
10:21
Назван новый способ кражи данных клиентов российских банков 0
10:02
Простатит, бесплодие и проблемы в постели: пять "неудобных" вопросов урологу 0
09:52
Хоккейная команда "Динамо-Алтай" впервые в сезоне возглавила чемпионат 11
09:49
Половина россиян готовы работать интенсивнее ради "четырехдневки" 15
09:27
Марию Бутину могут пригласить работать в Госдуму 34
08:55
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке 9
08:42
В Барнауле чуть не сгорел гараж с автомобилем 1
08:32
Сотрудник ФСИН в Красноярске засунул голову заключенного в унитаз 9
08:12
Барнаульский зоопарк пополнился козлами 10
08:01
Тепло дарят только коты: практически ослепшая жительница Барнаула лишилась поддержки 8
07:53
Как русский терем. Коттедж на берегу Барнаулки продают за 20 млн рублей 10
07:32
Как и где голосовать за благоустройство общественных территорий Барнаула. Инфографика 1
07:21
К крупной гимназии в центре Барнаула сделают пристройку 16
07:16
Выборы одного депутата обошлись Барнаулу почти в 5 млн рублей 14
07:01
Справедливороссы призвали власти Барнаула провести народный опрос по выборам мэра 2
06:54
Богатые тоже плачут. Психолог о том, почему трудно распознать финансовых мошенников 0
06:36
Облака-булочки и сила молний: лучшие фото природных явлений 2019 года 1
06:21
Строй хоть цирк. Около барнаульского телецентра продают гектар лесопарковой зоны 7
06:12
День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает 1
06:02
Очередное потепление ожидается в Алтайском крае к концу рабочей недели 0
23:40
Роскомнадзор рассказал подробности об иске от россиянина на 100 трлн рублей 2
23:14
Иномарка сбила мужчину в Бийске 0
22:51
Россияне рассказали, какие профессии они считают самыми интересными 1
22:14
Госдума планирует запретить продавать смартфоны без российского ПО 9
21:43
Некогда образцовый спорткомплекс в Рубцовске превратился в развалины 0
21:24
Издевательства пьяной россиянки над голодным ребенком попали на видео 1
20:42
Антирекорд по рождаемости зафиксирован в Алтайском крае 20
20:09
Иномарка снесла придорожный столб в Барнауле 2
19:46
Свалку с трупами животных обнаружили в Рубцовске 0
19:20
Итоги исполнения краевого бюджета обсудили в правительстве Алтайского края 0
18:28
Поджигатель автомобилей такси в Бийске попал под камеры видеонаблюдения 1
18:14
Послания Путина Федеральному собранию до конца 2019 года может не быть 3
17:51
Московская стилистка просит у мэрии разрешения переодеть Ленина 4
17:31
На Алтае экс-директор детдома получила условный срок за растрату и избиения 0
17:20
Четверо детей в Алтайском крае выпили тосол и отравились 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.