Жителям алтайского поселка в разы повысили плату на откачку фекалий

Один поселок под Новоалтайском – так называемый микрорайон ЗПД, в котором живут более 500 человек, – уже лишился центральной канализации. Другой, элитный, – Солнечный – в перспективе может тоже остаться без нее. В первом плата жителей на вывоз жидких отходов уже выросла в 10 раз, чем они крайне возмущены.

Хорошо, не выгребные ямы

Эта история началась для жителей 158 домов ЗПД (раньше тут жили работники завода панельного домостроения) 1 июля, когда они получили уведомление о том, что коммунальное предприятие "Березовское ЖКХ" отказывается утилизировать жидкие бытовые отходы и с 1 сентября отказывается их обслуживать. Жители тогда настаивали, что страдают от того, что "баре дерутся".

Частично так и оказалось. Дело в том, что система канализования и водоотведения Березовки (микрорайон ЗПД входит в село) шла через коллектор, раньше принадлежащий "Алтайкровле", – заводу, собственником которого много лет была известная в крае семья Рыжаков. Но после 2010 года Рыжаки оказались в политической и экономической опале, начались финансовые трудности. И в марте 2015 года предприятие отказало в обслуживании Березовки, закрыв заслонку. Сейчас предприятие и вовсе проходит процедуру банкротства.

С 2015 года "Березовское ЖКХ" стало откачивать жидкие отходы из другого коллектора просто машинами и увозить их на фильтрационные поля. Ежедневно, по разным данным, 5-9 машин. На этом коммунальное предприятие несло убытки в 1,8-2 млн рублей ежегодно.

Алексей Никулин, замглавы Первомайского района, объяснил 29 октября депутатам, что до этого года "Березовское ЖКХ" покрывало убытки за счет прибыли, полученной на услугах тепло- и водоснабжения. Но после изменений законодательства предприятию придется платить 20% НДС, поэтому "и получился убыток".

Летом жителям предлагали копать выгребные ямы. Но люди встали стеной против этого, заявляя, что их хотят отправить прямиком в XIX век. В результате население успокоили: сказали, что копать ничего не нужно, власти попробуют найти решение, или поищут, чем компенсировать убытки, или договорятся с "Алтайкровлей", или построят новые сети.

Все успокоились. Но зря.

Рост платы — в 10 раз

27 июля депутаты района утвердили решение, в котором рекомендовали администрации заменить коммунальную услугу центрального канализования для жителей ЗПД на жилищную услугу по откачке отходов и ввести плату – 163 рубля на кубометр. Что администрация и сделала.

Раньше жители платили 32 рубля, а незадолго до этого и вовсе 16 рублей, рассказали amic.ru несколько человек из поселка. А в соседнем Солнечном сейчас, по их словам, услуга канализования стоит 14 рублей.

Лариса Колесникова, глава местного отделения партии "Справедливая Россия", говорит, что в среднем люди тратят в месяц по 3-8 "кубов", у многих, говорит она, стоят душевые кабины. И разница в цене стала очень существенной. Когда "куб" стоил 16 рублей, за 8 кубометров они платили почти 140 рублей, а сейчас – 1,3 тысячи. "А ведь есть еще газ, свет, мусор, интернет, телефон", – говорит одна из жительниц поселка.

Больше всего жители возмущены тем, что все решения власти "приняли у них за спиной", а узнали они о них только 30 сентября!

При этом 163 рубля – вполне рыночная цена, говорит Колесникова. Услуги ассенизаторов примерно так и стоят сейчас. То есть в этот размер платы не заложены никакие инвестиции в ремонт или строительство нового коллектора.

Договор с населением на откачку заключен на 11 месяцев с возможностью продления.

Почему Солнечный тоже под угрозой?

Как сообщил Алексей Никулин, в Солнечном центральная канализация, подключенная все к той же "Алтайкровле", еще функционирует. "Но в связи с банкротством предприятия не известна дальнейшая судьба этого коллектора", – сказал он. Соответственно, власти не хотят потенциально оказаться в той же ситуации, что и с Березовкой.

Что хотят сделать власти?

Районные власти вместе с коммунальным предприятием намерены построить новую ветку канализации и коллектор, которые будут обслуживать и Березовку, и Солнечный. То есть восстановить центральное канализование.

В июльском решении депутатов так и говорится: "Совместно со всеми заинтересованными сторонами разработать и реализовать план по возобновлению оказанной коммунальной услуги централизованного водоотведения".

Срок, который дают себе власти – максимум три года на проектирование и строительство.

Но все это будет возможно, если районные власти договорятся с городскими в Новоалтайске, потому что отходы пойдут именно на городские очистные сооружения.

Никулин рассказал, что изначально рассматривался вариант с отведением жидких отходов на поля фильтрации рядом с Березовкой. Но оказалось, что из четырех карт остались только два, и они не проходят по саннормам. Село расширилось и застроилось, поэтому и уменьшились санитарные защитные зоны этих сооружений. Кто это позволил сделать, другой вопрос", – сказал Никулин. А так придется обращаться к властям Новоалтайска.

"Возможность техприсоединения к центральной системе водоотведения просчитана. Нам нужно выделить коридор, получить согласование на предоставление этого земельного участка", – сказал Никулин. По его словам, власти Новоалтайска идут им навстречу. "Пока", – добавил он. Лариса Колесникова говорит, что городские чиновники ей лично сказали, что никаких договоренностей пока не достигнуто.

Какая цена вопроса?

Никулин настаивает: пока не будет ясности с выделением земельного участка, говорить о цене не приходится. "Тот коридор, который предварительно выбран, не факт, что сохранится в изначальном виде, – сообщил он на сессии райсобрания депутатов 29 октября. – Соответственно, будет меняться протяженность сетей и цена проекта".

"Путь, "если повар нам не врет", будет, конечно, тернистым, ибо спроектировать объект необходимо за счет средств районного бюджета, а там "последняя мышь с голоду подыхает". Но иного пути попросту нет", – прокомментировал ситуацию депутат райсобрания Олег Боронин у себя на странице в Facebook.com.

С самим строительством сетей районные власти могут попытаться войти в какую-либо госпрограмму, чтобы получить софинансирование из края, предполагает Колесникова.

Тем временем жители говорят, что им коммунальщики называют ориентировочную сумму в 12 млн рублей: 4 млн – на проект и 8 млн – на само строительство.

Восстановить центральную канализацию, считает Лариса Колесникова, очень важно. Для людей это и дешевле, и цивилизованнее. "Важно, чтобы канализация не заилилась, не испортилась, не пришла в негодность, пока отходы просто откачивают".