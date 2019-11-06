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В Барнауле насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула от полученных травм скончалась на месте
Сотрудниками полиции проводится проверка / Фото: M.mignews.com.ua

Сотрудниками полиции проводится проверка / Фото: M.mignews.com.ua

В Барнауле в среду утром, 6 ноября, в районе дома № 131 по улице Советской Армии сбили пешехода, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota Funcargo, допустил наезд на пешехода, женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.11.2019 12:49
- гость -

дааа, полосы на нерегулируемых пешеходных переходах должны быть красные, цвета крови погибших...
сколько ещё нужно мертвых пешеходов, что бы везде сделать кнопочные светофоры?

6.11.2019 13:01
- гость -

фунтиком насмерть?

6.11.2019 13:09
- гость -

куда торопимся

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