В Барнауле насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

В Барнауле в среду утром, 6 ноября, в районе дома № 131 по улице Советской Армии сбили пешехода, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota Funcargo, допустил наезд на пешехода, женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.
Женщина от полученных травм скончалась на месте. Сотрудниками полиции проводится проверка.
Комментарии
дааа, полосы на нерегулируемых пешеходных переходах должны быть красные, цвета крови погибших...
сколько ещё нужно мертвых пешеходов, что бы везде сделать кнопочные светофоры?
фунтиком насмерть?
куда торопимся