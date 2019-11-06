Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира подписались под документом, согласно которому человечество ждут "неописуемые страдания", если не сократить выбросы углекислого газа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал BioScience.
Выводы основаны на 40-летних наблюдениях, которые включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа.
По словам одного из авторов документа, сотрудника Университета Сиднея Томаса Ньюсома, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив весь мир о чрезвычайной экологической ситуации. Его коллега из Университета Штата Орегон Уильям Риппл отметил, что климатические изменения ускоряются стремительнее, чем ожидали многие исследователи.
Между тем, по мнению ученых, у человечества есть шанс изменить будущее. К примеру, необходимо заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы нестойких загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП и улучшению материального положения и остановить массовую вырубку лесов.
Также специалисты рассказали о необходимости введения "углеродного налога". Напомним, в России с таким предложением ранее выступил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Соответствующую инициативу разработали в Минэкономразвития. Однако в октябре в Совфеде попросили доработать вариант законопроекта об углеродном налоге, а в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) уверены, что инициатива приведет к росту инфляции. В конце октября Минэкономразвития исключило из актуальной версии законопроекта о парниковых газах предложения по введению такого налога. Однако Чубайс уверен, что к вопросу еще придется вернуться.
Комментарии
Чубайс прав.
Ходорковский не прав.